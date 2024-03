Augsburg

06:00 Uhr

Nach Debatte um Beitragserhöhungen: So geht es bei der Kita Pfiffikus weiter

Nachdem in der Kita Pfiffikus in Augsburg die Beiträge stark steigen sollen, kämpfen die Eltern nun weiter für eine moderatere Lösung.

Plus In einem Gespräch wollen die Eltern weitere Verbesserungen erreichen. Die Leiterin einer anderen privaten Kita findet derweil klare Worte für die Vorgänge.

Von Katharina Indrich

Die anstehenden Beitragserhöhungen in der Kita Pfiffikus in Pfersee haben in den vergangenen Wochen in Augsburg für viel Unruhe gesorgt. Nach dem massiven Protest der Eltern hat der neue Betreiber eingelenkt und die Erhöhungen auf den Herbst vertagt. Für viele betroffene Eltern ist das Thema damit aber noch lange nicht vom Tisch. Sie wollen mehr erreichen. Auch wenn die Beitragserhöhung nun erst im Herbst greifen soll, sei sie für einige Familien existenzbedrohend.

Denn weil die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr schon abgeschlossen sind, haben die Pfiffikus-Eltern keine Möglichkeit mehr, zum September in eine günstigere Einrichtung zu wechseln. So gibt es nur die Varianten, weiter auf die Barrikaden zu gehen, die Mehrkosten zähneknirschend hinzunehmen oder gegebenenfalls den Job aufzugeben und die Betreuung des Kindes selbst zu übernehmen, weil sich das Arbeiten nicht mehr rechnet. Wie die Familie, die aktuell vier Kinder in der Kita Pfiffikus hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen