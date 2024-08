Mehr Fläche, mehr Geld: Wie sich Außengastronomie in Augsburg ausweitet

Wer ein Jahr nicht mehr in Augsburg war und in der City-Galerie parkt, wer dann den Weg durch die Altstadt Richtung Rathaus sucht, dem dürfte etwas auffallen. Entlang der Strecke hat gastronomisch einiges getan: Am Holbeinplatz etwa hat die Bar „Gerberei 1557“ geöffnet, im Gignoux-Haus ein paar Meter weiter die Pizzeria „Nuva“, nebenan folgt demnächst die Café-Bar „Fräulein Smilla“. Sie alle setzen im Sommer auf Außenbestuhlung – und sind damit Teil einer Entwicklung. Außengastronomie weitet sich auf öffentlichen Flächen in Augsburg deutlich aus. Und das hängt auch, aber nicht nur, mit Neueröffnungen zusammen.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis