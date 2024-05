Augsburg

vor 17 Min.

Mehrere Gewalttaten: Wie ist die Lage am Helmut-Haller-Platz?

Die Süchtigenszene verlagert sich auch an die Haltestelle des Helmut-Haller-Platzes. Betti sagt, sie komme aufgrund steigender Aggression in der Szene nicht mehr gerne hierher. (Die nicht gepixelte Frau war mit dem Foto einverstanden).

Plus Drei Gewalttaten spielten sich zuletzt am Oberhauser Bahnhof ab. Die inhaftierten Tatverdächtigen kommen aus der Suchtszene. Was Polizei und Menschen vor Ort dazu sagen.

Von Ina Marks

Drei Gewalttaten haben zuletzt am Helmut-Haller-Platz für Schlagzeilen gesorgt. Mitte April wurde bei einem Raub ein Mann schwer verletzt. In der vergangenen Woche stach ein Mann in einer Straßenbahn an der dortigen Haltestelle auf einen Kontrahenten ein, ein weiterer Mann verletzte einen anderen mit einer Glasflasche. Beide Tatverdächtige sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Alle Taten, das bestätigt die Polizei, spielten sich innerhalb der Suchtszene ab. Auch der Mann, der im Februar am Oberhauser Bahnhof einen Kiosk-Mitarbeiter mit einem Messer überfallen hatte und seitdem im Gefängnis ist, wird dem Kreis zugeordnet. Nimmt die Aggression am Helmut-Haller-Platz zu? Experten, Polizei und Menschen vor Ort betrachten die Lage differenziert.

Es ist kurz vor zwölf und Betti (Name geändert) sitzt in der Mittagssonne an der Straßenbahnhaltestelle mit einer Flasche Bier. Die Frau neben ihr kann sich kaum auf dem Sitz halten, immer wieder kippt ihr Oberkörper nach vorn. Betti hingegen wirkt völlig klar. Die Methadon-Patientin sagt, es gehe ihr inzwischen gut. Zwei bis drei Bier am Tag – mehr brauche sie neben der Drogenersatz-Therapie nicht mehr. Was letzte Woche am Helmut-Haller-Platz passiert ist, hat sich auch bis zur 47-Jährigen herumgesprochen. "Es wird immer aggressiver hier", stellt Betti fest. Aber dazu später mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen