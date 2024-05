Versuchtes Tötungsdelikt am Helmut-Haller-Platz: Mann sticht in Tram zu

Eine Bluttat hat sich in einer Tram am Helmut-Haller-Platz ereignet. Ein Mann hat einen 46-Jährigen mit einem Messer attackiert. Es war nicht der einzige Vorfall.

An der Haltestelle des Helmut-Haller-Platzes hat sich am Donnerstagnachmittag eine Bluttat ereignet. Seitdem sitzt ein 58 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Es war nicht der einzige Vorfall. Bereits am Mittwoch wurde ein Mann nach einer Gewalttat am Oberhauser Bahnhof festgenommen.

Es war gegen 14.30 Uhr, als am Donnerstag die beiden Männer laut Polizei am Helmut-Haller-Platz in eine Straßenbahn einstiegen. Wie die Polizei weiter berichtet, griff der 58-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen den Jüngeren mit einem Messer unvermittelt an. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Einsatzkräfte.

Angriff mit Messer an Augsburger Haltestelle: Opfer schwer verletzt

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Er wurde wenig später im Nahbereich vorläufig festgenommen. Der 46-Jährige hatte bei dem Angriff schwere Verletzungen erlitten, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der 58-Jährige nach Angaben der Polizei ebenfalls leicht verletzt war, kam auch er zunächst in ein Krankenhaus.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Inwieweit sich die beiden Männer im Vorfeld gekannt hatten und ob sie der Suchtszene, die sich am Oberhauser Bahnhof aufhält, zuzuordnen sind, ist laut Polizei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bereits am Vortag war es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf dem Platz vor dem Oberhauser Bahnhof gekommen.

Streit am Helmut-Haller-Platz: Mit Glasflasche zugeschlagen

Zwei Männer, 43 und 26 Jahre alt, waren am Mittwochvormittag zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf verletzte der Ältere den 26-Jährigen mit einer Glasflasche. Polizeibeamte stoppten ihn wenig später im Rahmen der Fahndung und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kannten sich die beiden Männer, sie hielten sich offenbar regelmäßig am Helmut-Haller-Platz auf. Auch gegen den 43-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.