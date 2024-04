Was die Polizei zum Raub auf dem Helmut-Haller-Platz sagt

Ein Mann ist Mitte April vor dem Oberhauser Bahnhof beraubt und schwer verletzt worden. Die Polizei nennt nun ein weiteres Detail.

Ein Mann ist am 12. April auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen einem Raub zum Opfer gefallen. Wie bereits berichtet, haben ein oder mehrere Unbekannte mit Gewalt die Tasche des 49-Jährigen entwendet. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei nennt nun weitere Details.

Wie es auf Nachfrage heißt, hat sich der Raub innerhalb der Süchtigenszene, die sich am Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs aufhält, abgespielt. Ob es sich dabei um einen oder mehrere Täter handelte, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht preisgeben. Obwohl der Raub schon länger zurückliegt, hat die Polizei erst am vergangenen Freitag darüber öffentlich berichtet. Die Tat sei erst später bei der Polizei angezeigt worden, erklärt ein Sprecher den Grund.

Der Vorfall hatte sich an jenem Freitag zwischen 18 und 19 Uhr ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo unter 0821/323-3821 zu melden. (ina)