Nach Protest gegen Abholzaktion: Klimacamper erneut auf der Anklagebank

Die Staatsanwaltschaft warf Ingo Blechschmidt in Augsburg vor, er habe falsche Vorwürfe gegen den Ex-Regierungspräsidenten erhoben. Nun wird der Fall neu aufgerollt.

Der bekannte Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt muss sich seit Dienstag erneut vor Gericht verantworten. In dem Berufungsverfahren geht es um eine Aktion bei der Regierung von Schwaben in der Innenstadt von Augsburg. Der 35-Jährige hatte mit anderen Aktivisten im Oktober vergangenen Jahres das Gebäude der Behörde besetzt – aus Protest dagegen, dass diese eine Abholzaktion für die Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen (Kreis Augsburg) genehmigt hatte. In erster Instanz war Blechschmidt vor dem Amtsgericht unter anderem wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen je 15 Euro verurteilt worden. Sowohl der Klimaaktivist selbst als auch die Staatsanwaltschaft gingen daraufhin in Berufung. Nun wird der Fall am Landgericht neu aufgerollt.

12 Bilder Klimacamp protestiert in Augsburg gegen Meitinger Lohwaldabholzung Foto: Annette Zoepf

Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft dem 35-Jährigen mehrere Straftaten vor. Ein Hintergrund: Quasi gleichzeitig zur Aktion bei der Regierung von Schwaben im Oktober hatte jemand von Blechschmidts Mailaccount in einer Mitteilung Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen Regierungspräsidenten Erwin Lohner erhoben, was die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl als üble Nachrede wertete, da sie nicht nachweislich wahr seien.

Klimacamp-Mitinitiator Ingo Blechschmidt vor Gericht in Augsburg

In der jetzigen Verhandlung am Landgericht wiederholte sich vieles, was bereits beim ersten Prozess am Amtsgericht zu sehen gewesen war. Blechschmidt, der ohne Anwalt erschien, versuchte, die Annahmen der Ermittler durch gezielte Nachfragen zu erschüttern. So sagte er etwa, er habe die E-Mail nicht veschickt, viele andere Personen aus dem Klimacamp hätten Zugriff auf seine Zugangsdaten. Die Besetzung der Behörde räumte der Klimaaktivist grundsätzlich ein, sagte allerdings, ihm sei formell nie ein Hausverbot erteilt worden. Ohnehin habe die Aktion einen satirischen Charakter gehabt. Dass ein hochrangiger Beamter sich nicht für 250 Euro bestechen lasse, sei doch offensichtlich. Im ersten Prozess war der 35-Jährige auch deswegen verurteilt worden, weil eine Zeugin beobachtet hatte, wie Blechschmidt diese Korruptionsvorwürfe gegen den Regierungspräsidenten aus dem Fenster des Gebäudes gerufen hatte.

Ein Urteil sprach die zuständige Berufungskammer unter Vorsitz des Richters Wolfgang Natale am Dienstag noch nicht. Natale sagte, es brauche kein formelles Hausverbot, um den Willen auszudrücken, dass man die Anwesenheit eines Menschen nicht wünsche. Dies sei aufgrund der Umstände doch eindeutig gewesen – ein möglicher Hinweis darauf, dass die Kammer eher nicht den Gedanken hegt, Blechschmidt vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizusprechen. Der Richter will indes weitere Zeugen hören und hat für Ende Oktober einen weiteren Termin angesetzt. Staatsanwältin Verena Dorn-Haag brachte als Möglichkeit ins Spiel, dass beide Parteien ihre jeweilige Berufung zurückziehen. Dann würde das Urteil aus erster Instanz rechtskräftig.

