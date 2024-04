Pkw-Dichte in Augsburg nimmt ab: Das ist noch kein Ende des Autobooms

Plus Aktuelle Zahlen der Pkw-Dichte in Augsburg zeigen deutlich gegen den langjährigen Aufwärtstrend. Ohne Ursachenforschung ist die Zahl aber wenig aussagekräftig.

Um bei der Entwicklung der Autozahlen in Augsburg von einer Trendwende zu sprechen, ist es noch viel zu früh. Denn solange die Ursachen für den Rückgang der Pkw-Dichte im vergangenen Jahr nicht klar sind, ist es spekulativ, die Entwicklung zum Beispiel als Erfolg bei der Mobilitätswende zu begreifen. Man muss annehmen, dass andere Gründe wie gestiegene Lebenshaltungskosten und Zuzug von Menschen aus dem Ausland, die sich kein Auto leisten können, zumindest in das Thema hineinspielen können. Und festzuhalten ist auch: Die absolute Zahl an Autos in Augsburg ist ja abermals gestiegen – keine gute Nachricht für Autofahrer, die auf dichter befahrenen Straßen unterwegs sein müssen, vor allem aber keine gute Nachricht für Umwelt und lärm- und abgasgeplagte Bewohner.

Pkw-Dichte in Augsburg nimmt ab, absolute Zahl der Autos steigt

Einen Anhaltspunkt zum Mobilitätsverhalten werden die Ergebnisse der turnusmäßigen Verkehrsbefragung der TU Dresden liefern, die Ende 2024 vorliegen sollen. Dann wird deutlicher, wie die Anteile der Verkehrsmittel im Augsburger Stadtverkehr sich geändert haben. Gemäß den Zahlen von 2018 dominiert das Auto mit einem Anteil von 33 Prozent aller innerstädtischen Wege das Geschehen. An den neuen Zahlen wird sich die Stadt, die eine Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel vorantreiben möchte, messen lassen müssen.

