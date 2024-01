Augsburg

Augsburgs Luft wird immer sauberer – warum ein Experte trotzdem warnt

Plus Die Luft in Augsburg wird reiner, Grenzwerte werden eingehalten. Ein Experte sagt aber: Die Schadstoff-Konzentrationen sind immer noch zu hoch. Woran das liegt.

Von Max Kramer

Vor Kurzem ist da ein Ausschlag, der nicht so recht ins Bild passen mag. Innerhalb kurzer Zeit steigen die Werte von Luftschadstoffen rasant an, überall in Augsburg. Warum? Silvester macht sich bemerkbar, es sind die Stunden rund um den Jahreswechsel. Was Augsburg in die Luft bläst, breitet sich früher oder später am Boden aus – und landet in hochsensiblen Messstationen, die die Luftverschmutzung im Stadtgebiet erfassen. Ganz unabhängig von Silvester zeigt sich dort ein eindeutiger Trend: Die Luft in der Stadt wird sauberer. Von "sauber" kann aber noch lange keine Rede sein.

In der Luft schwirrt so einiges herum. Das Landesamt für Umwelt (LfU) nimmt in seinen Messstationen Feinstaub, Stickstoffdioxid (NO 2 ), Ozon sowie Kohlen- und Stickstoffmonoxid ins Visier. Gerade Feinstaub und NO 2 gelten als zentrale Indikatoren zur Einschätzung der Luftqualität. In Augsburg wird in vier Stationen gemessen: am Bourges-Platz und am Königsplatz sowie in der Karlstraße und der Bürgermeister-Ulrich-Straße, am LfU selbst.

