Augsburg

vor 40 Min.

Plan für neuen Süchtigentreff lässt Emotionen hochkochen

Der Süchtigentreff soll vom Oberhauser Bahnhof an einen anderen Ort in dem Stadtteil umziehen - nach St. Johannes nahe der Wertachbrücke.

Plus Der Plan für den neuen Süchtigentreff bewegt die Menschen im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Wie sehr, wurde am ersten Infoabend der Stadt deutlich.

Von Ina Marks

Die Emotionen im vollen Saal kochen hoch. Als zwei Männer ihrem Unmut über die Infopolitik der Stadt Augsburg zum geplanten Süchtigentreff sichtlich ungehalten und laut kundtun, schaltet sich Eva Weber ein. Man habe, nachdem der Stadtrat vergangene Woche von dem neuen Standort an der Wertachbrücke und dem Konzept unterrichtet worden sei, nun so schnell wie möglich zur ersten Infoveranstaltung eingeladen, betont die Oberbürgermeisterin. Es werde sicherlich nicht die letzte bleiben, verspricht Ordnungsreferent Frank Pintsch. Die Entrüstung der Oberhauser ist groß und damit auch der Diskussionsbedarf. Das zeigt der Donnerstagabend, an dem um die 250 Bewohner des Stadtteils in den Gemeindesaal von St. Johannes gekommen sind. Dorthin also, wo die neue Anlaufstelle für Suchtkranke entstehen soll. Viele Anwohner sind darüber voller Sorge.

Es sind viele Fragen und Bedenken, die vor allem auf Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) einprasseln, nachdem er das bessere Hilfsangebot an dem neu angedachten Standort präsentiert hat - unter anderem mit zwei integrierten Arztpraxen, von der eine sich um die Substitution kümmern soll, mit Schlaf- und Duschmöglichkeiten und sozialer Betreuung. Dass den drogenabhängigen Menschen professionell geholfen werden muss, das stellt an diesem Abend niemand in Abrede. Aber es herrschen Wut und Unverständnis, dass es "wieder den Stadtteil Oberhausen und ein Wohngebiet" treffen soll, wie es oft geäußert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen