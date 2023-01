Augsburg

Rechsstreit um Kündigung könnte Gymnasium Maria Stern lange beschäftigen

Am Gymnasium Maria Stern herrscht Unruhe: Der Rektorin wurde kurz vor Weihnachten fristlos gekündigt. Nun gab es einen Termin am Arbeitsgericht in Augsburg.

Der Rechtsstreit um die fristlose Kündigung der früheren Schulleiterin des Gymnasiums Maria Stern in Augsburg wird voraussichtlich noch Monate andauern. Eine Güteverhandlung am Arbeitsgericht, bei der ausgelotet werden sollte, ob es eine Einigung zwischen den Parteien geben könnte, brachte am Dienstag kein Ergebnis. Im Termin kamen allerdings neue, bislang unbekannte Details zum rätselhaften Führungswechsel an der Schule zur Sprache, der in der Lehreinrichtung viel Unruhe ausgelöst hatte.

