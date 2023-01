Augsburg

Rektorin wurde gekündigt: Neuer Leiter am Maria-Stern-Gymnasium startet

Am Gymnasium Maria Stern herrscht Unruhe: Die Rektorin wurde kurz vor Weihnachten fristlos gekündigt

Plus Für Christian Hörtrich war es ein "abrupter Wechsel" zum Maria-Stern-Gymnasium – nachdem seiner Vorgängerin gekündigt wurde. Er kehrt zu seiner "großen Schulliebe" zurück.

Von Miriam Zissler

An seinen ersten beiden Schultagen am Gymnasium Maria Stern besuchte Christian Hörtrich alle Klassen, um sich als neuer Schulleiter vorzustellen. "Es gab einen abrupten Wechsel, deshalb war es mir wichtig, dass mich schnell alle Schülerinnen und Schüler kennenlernen", erklärt er. Für viele Mitglieder der Schulfamilie war es ein Wiedersehen: Der 50-Jährige hatte bereits von 2001 bis 2013 an dem Gymnasium gearbeitet. "Das Maria Stern war meine erste große Schulliebe", stellt er fest. Kurz vor Weihnachten war die langjährige Schulleiterin des Gymnasiums wie berichtet fristlos gekündigt worden. Sie hat Klage gegen die Kündigung eingereicht. Ende Januar kommt es zu einer Güteverhandlung zwischen dem Schulwerk der Diözese Augsburg als Arbeitgeber und der ehemaligen Rektorin.

