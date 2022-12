Augsburg

Starker Andrang in der Innnenstadt: So läuft das Weihnachtsgeschäft in Augsburg

Auch am Freitag war in der Bürgermeister-Fischer-Straße trotz der schlechten Witterung sehr viel los.

Plus Anders als Händer befürchteten, ist die Kauflaune mit dem Wegfall der Corona-Auflagen zurückgekehrt. Nicht nur das Weihnachtsgeschäft zieht Passanten in die Augsburger Stadtmitte.

Endspurt im Weihnachtsgeschäft für Händler und Kunden: Die Augsburger Geschäftsleute rechnen in den Tagen bis Heiligabend noch mit einem starken Andrang. Zahlen belegen, dass Augsburgs Innenstadt in diesem Jahr einen massiven Anstieg von Passanten verzeichnet. Bereits in den Sommermonaten war dies zu spüren, jetzt in der Vorweihnachtszeit ist die Stadt ebenfalls voll. Dies fällt umso mehr auf, weil in den Jahren 2020 und 2021 die Corona-Pandemie das öffentliche Leben lähmte. Darüber hinaus gibt es eine interessante Entwicklung bei der Wahl der Geschenke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

