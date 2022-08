Augsburg

Volle Bäder, viele Touristen: So war der Sommer 2022 in Augsburg

Für diese Truppe war der Besuch im Bärenkellerbad ein besonderes Erlebnis in den Sommerferien. Aga Werner (links) und Evelin Dworski mit Leonie, Alina, Lily, Samanta, Mia, Armina und Lena

Plus Der Sommer 2022 hatte in Augsburg viel zu bieten, nach der Corona-Pause wurde das Programm gut angenommen. An das Jahr 2003 reichen die Zahlen aber nicht heran. Eine Bilanz.

Von Michael Hörmann

Noch bleiben für Schülerinnen und Schüler zwei Wochen Sommerferien, kalendarisch geht der Sommer sogar bis 23. September. Gefühlt aber ist er nahezu vorbei: Die Tage werden kürzer, es kühlt ab, tagsüber sind Temperaturen von über 30 Grad kaum mehr zu erwarten. Aber wie war er denn nun der Sommer 2022 in Augsburg? Sehr heiß, sagen die Meteorologen, die Tage mit mehr als 30 Grad nahmen weiter zu. Die Abschlussbilanz steht zwar noch aus, erste Einschätzungen aus Freibädern, Freiluftkino und der Gastronomie gibt es aber. Ein Überblick.

