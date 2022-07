Stadt Augsburg will Temperatur im Krematorium wegen steigender Preise drosseln

Die Stadt Augsburg plant, die Temperatur im Krematorium am Westfriedhof um rund 100 Grad zu senken. Grund sind die Energiepreise. Was dem Vorhaben noch im Weg steht.

Die Stadt Augsburg stellt alles, was Energie verbraucht, auf den Prüfstand. Besonders deutlich wurde dies Anfang Juli mit dem Schritt, den Verbrauch bei Brunnen, Bädern und Beleuchtungen herunterzufahren. Nun ist auch das Krematorium am Westfriedhof im Fokus entsprechender Überlegungen: Wie Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, plant die Stadt, die Temperatur "auf 750 Grad Celsius zu senken, um Energie zu sparen". Dies entspräche einer Drosselung um rund 100 Grad.

Stadt Augsburg möchte Temperatur im Krematorium am Westfriedhof senken

Nach Auskunft von Erben ist das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen aktuell in Abstimmungsprozessen - einerseits mit dem Anlagenhersteller zu technischen Fragen, andererseits mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) in Bezug auf die rechtlichen Vorgaben. Denn: Der entsprechenden Bundes-Immissionsschutzverordnung zufolge liegt die Mindesttemperatur für die Nachbrennkammer der Krematorien bei 850 Grad Celsius. Um davon abweichen zu können, braucht es eine Genehmigung der zuständigen Behörde - in diesem Fall das LfU.

Im Krematorium am Westfriedhof sind laut Erben schon seit 1992 Elektrospeicheröfen im Einsatz. Diese seien damals die ersten ihrer Art in Deutschland gewesen - und zusätzlich mit einer gasbefeuerten Nachbrennkammer ausgerüstet worden. In diesen Nachbrennkammern soll die Temperatur nun nach Möglichkeit heruntergefahren werden. Wie groß der finanzielle Einspareffekt einer solchen Maßnahme wäre, lässt sich nach Einschätzung von Erben noch nicht genau sagen. Details könnten erst benannt werden, sobald das LfU zugestimmt habe. Dem Vernehmen nach erhofft sich die Stadt aber "deutlich bemerkbare" Auswirkungen.

Gestiegene Energiepreise: Kosten für Einäscherung könnten steigen

Städte wie München und Nürnberg äußerten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zurückhaltender und verwiesen jeweils auf die 850-Grad-Vorgabe. In Folge der gestiegenen Energiepreise haben jedoch Krematorien in ganz Bayern Umstellungen angekündigt. Nach Angaben der "Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen" könnten Einäscherungen teurer werden. Ob dies auch im Krematorium am Westfriedhof der Fall sein wird, ist derzeit noch unklar.