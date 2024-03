Kontroverse um Landesausstellung Römer im Jahr 2028 in Augsburg

Grünen-Landtagsabgeordnete Schuhknecht attackiert die Landesregierung, weil kein Geld eingeplant sei. Wissenschaftsminister Blume kontert.

Seit dem Jahr 2012 ist das Römische Museum in Augsburg, das in der Dominikanerkirche untergebracht war, geschlossen. Im Zeughaus gibt es lediglich eine kleine Ausstellung. Zuletzt gab es immer wieder den Vorstoß, das Thema Römer in Augsburg voranzubringen. Ein Ansatz ist eine geplante Landesausstellung im Jahr 2028. Über die Frage, ob sich der Freistaat ausreichend hinter das Thema klemmt, gibt es nun aber eine Kontroverse.

Die Augsburger Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht (Grüne) kritisierte vergangene Woche, dass der von der Staatsregierung vorgestellte Haushaltsentwurf für die Jahre 2024 und 2025 aktuell keine Mittel für die Vorbereitung und Durchführung einer Landesausstellung Römer 2028 in Augsburg enthalte. Die Grünen-Politikerin sagt: "Die CSU hat diese zusätzliche Landesausstellung bereits vollmundig angekündigt, stellt den archäologischen Staatssammlungen, die diese Ausstellung realisieren sollen, aber bisher keinerlei zusätzlichen Mittel zur Verfügung." Die Staatssammlungen würden ohne zusätzliche Mittel das Projekt nicht umsetzen können. Man werde nun einen Änderungsantrag einbringen.

200.000 Euro als Anschubfinanzierung in 2024

Kunstminister Markus Blume (CSU) konterte den Vorwurf am Wochenende. "Es gibt ein eindeutiges Ja zur Landesausstellung 2028 und zum Römermuseum in Augsburg", so Blume. Die Staatsregierung stehe zu ihren Plänen. Für 2024 seien 200.000 Euro eingeplant, sodass die Archäologische Staatssammlung auf einem soliden Fundament mit den Planungen beginnen könne. Im Etatentwurf ist dieser Betrag allerdings nicht gesondert ausgewiesen, sondern im Haushaltsposten für die staatlichen Museen und Sammlungen eingeplant. Man arbeite zudem bereits intensiv mit der Stadt daran, ein Konzept für ein Römermuseum zu entwickeln, so Blume.

Ein Szenario wäre, dass ein solches Museum auf Basis der Landesausstellung fortgeführt werden könnte. "Ein denkbarer Lösungsansatz ist, dass die Stadt ein künftiges Ausstellungsgebäude einschließlich baugebundener Erstausstattung bereitstellt und dabei mit bestehenden Förderinstrumenten (z.B. Denkmalpflege, Kulturfonds Bayern) des Freistaates unterstützt wird", hieß es zuletzt vom Kunstministerium auf Anfrage der SPD-Abgeordneten Simone Strohmayr. Der Freistaat werde im Gegenzug prüfen, ob und wie der Betrieb des künftigen Museums staatlicherseits gestützt werden kann. Eine Möglichkeit sei ein Betrieb unter dem Dach der Archäologischen Staatssammlung. (möh, skro)

