An der maroden Dominikanerkirche drohen jetzt Dachziegel herunterzufallen

Der Verfall der Dominikanerkirche in der Augsburger Altstadt schreitet voran. Aktuell droht Gefahr von oben, ein Kinderhort ist betroffen.

Die Stadt Augsburg besitzt einige Sorgenkinder an in die Jahre gekommenen Immobilien. Eines davon ist die Dominikanerkirche in der Innenstadt, in der einst das Römermuseum untergebracht war. Seit über zehn Jahren ist das gewaltige Baudenkmal am Predigerberg nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dass sich die Kirche in einem schlechten Zustand befindet, ist hinlänglich bekannt. Doch der Sanierungsbedarf wird immer drängender. Denn aktuell droht Gefahr von oben. Betroffen davon ist der benachbarte Kindergarten St. Moritz, der aus Sicherheitsgründen seit einigen Tagen die Hortkinder nicht im Garten spielen lassen kann.

Nach Informationen unserer Redaktion, gibt es Probleme auf dem Dach der Dominikanerkirche. Das Hochbauamt bestätigt auf Nachfrage: "Bei Kontrollen wurde festgestellt, dass vereinzelte Dachziegel lose sind. Davon ist das komplette Dach betroffen." Dachziegel seien jedoch nicht herabgefallen, jedenfalls sei nichts bekannt. Bei der Sperrung des Gartens des Kindergartens St. Moritz handele es sich um eine vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der Kinder und Mitarbeitenden, heißt es weiter. Weitere Sperrungen seien nicht erforderlich. "Alle betroffenen Bereiche um die Dominikanerkirche sind gesichert."

Umfang des Dachschadens der Augsburger Dominikanerkirche noch unklar

Wie umfänglich der Schaden am Dach der Dominikanerkirche ist, ist laut der Behörde bislang nicht absehbar. Aktuell würden Untersuchungen durchgeführt. Man plane im Bereich des Kindergartens auf der Nordseite der Kirche ein Schutzgerüst aufzustellen. "Sobald der Umfang des Schadens am Dach der Dominikanerkirche feststeht, kann entschieden werden, mit welchen Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden kann", so ein Sprecher des Hochbauamts. Die Sanierung der Dominikanerkirche wird wohl immer dringlicher.

In der Vergangenheit hat die Stadtregierung das dafür notwendige Geld immer wieder aus dem Haushalt gestrichen, weil es drängender Probleme gab. Zuletzt hatte Kulturreferent Jürgen Enninger in Aussicht gestellt, dass es 2024 mit den Bauarbeiten dort vorangehen soll. Wie er damals sagte, sei der Plan die Kirche 2025 wiederzueröffnen. Die Dominikanerkirche soll dann kein Hauptmuseum für die Römerzeit mehr sein, sondern lediglich Raum für Sonderausstellungen und Veranstaltungen bieten. Das Bauwerk ist nicht die einzige städtische Immobilie mit Sanierungsbedarf. Das Höhmannhaus sowie das ehemalige Leopold-Mozart-Zentrum in der Maximilianstraße zählen auch dazu.

