Zeitplan zum Neubau der Uniklinik: Warum es die Beteiligten eilig haben

Plus Die Planungen für den Neubau der Augsburger Uniklinik sind angelaufen. Freistaat und Klinik-Leitung machen Tempo – aus gutem Grund. Wie der Zeitplan aussieht.

Als die Entscheidung für den Neubau des Uniklinikums Augsburg (UKA) gefallen war, übte sich Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) nicht gerade in Zurückhaltung. Er erklärte, man wolle "eine der modernsten Unikliniken Europas errichten". Nun, rund ein dreiviertel Jahr danach, hat sich an dieser Aussage nur eine Nuance geändert, Blume spricht inzwischen von einem der modernsten "Klinikareale" Europas, das man entwickeln wolle. Ein Fingerzeig, weg vom klassischen Krankenhaus-Gedanken, hin zu einer Art ganzheitlichem "Medizin-Park Augsburg", wie er Uniklinik-Chef Klaus Markstaller bereits vor einem Jahr vorschwebte? Die Planungen zur Umsetzung des Neubaus laufen jedenfalls auf "Hochtouren", wie alle Beteiligten versichern. Und es scheint voranzugehen.

Unter anderem über einen Lenkungsausschuss und regelmäßige Treffen in Arbeitsgruppen sind Klinik-Leitung und Freistaat kontinuierlich im Austausch, erste konkretere Ergebnisse sollen dem Vernehmen nach bereits Anfang 2024 auf den Tisch kommen. Wissenschaftsminister Blume erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, man sei "voll im Zeitplan". Dieser sehe vor, dass der Projektantrag, also die Grobplanung zum Neubau, 2025 stehen solle. Die Inbetriebnahme der neuen Uniklinik sei dann "Mitte bis Ende der 2030er-Jahre" geplant. "Für ein solches Mammutprojekt ist das wirklich rasant", betont Blume. Nähere Angaben zu Schätzkosten, Beginn und Ort des Neubaus – es dürfte auf das Areal westlich des Bestandsbaus hinauslaufen – könne man aktuell aber noch nicht machen.