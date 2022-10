Augsburg

vor 48 Min.

Neuer Uniklinik-Chef Klaus Markstaller: "Es braucht große Würfe"

Zuletzt zwölf Jahre in Österreich, ab Januar 2023 in Augsburg: Prof. Dr. Klaus Markstaller ist neuer Ärztlicher Direktor am Uniklinikum Augsburg (UKA).

Plus Klaus Markstaller leitet ab Januar das Uniklinikum. Ein Gespräch über akute Probleme, unangenehme Entscheidungen – und seine Vision eines "Medizin-Parks Augsburg".

Von Max Kramer

Herr Markstaller, Sie übernehmen im Januar als Ärztlicher Direktor am Uniklinikum Augsburg (UKA). Worauf machen Sie sich gefasst?



Klaus Markstaller: Auf ein großes und bedeutsames Klinikum in Deutschland mit sehr gutem Ruf – und gleichzeitig eine junge Fakultät, die am Wachsen ist. Das ist eine spannende Kombination, aber auch Herausforderung.

