Als wäre es schon immer so gewesen

Als die Stadt Augsburg 1967 als eine der ersten deutschen Städte damit begann, eine Fußgängerzone in der Annastraße einzurichten, gab es erst einmal Gegenwind: Die Fußgängerzone werde Umsatzeinbußen bringen, die Belieferung werde schwierig und überhaupt könne man sich das alles nicht vorstellen, hieß es von Geschäftsleuten. Gekommen ist es anders: Die Annastraße, deren Gehsteige ohnehin zu schmal geworden wären, ist seit Jahrzehnten die teuerste Ladenlage in Augsburg, die Passantenfrequenzen sind dort - abgesehen von der kurzen Maxstraße, die in den 90er Jahren zur Fußgängerzone wurde - die höchsten in Augsburg. Dass sie höher sein könnten, steht auf einem anderen Blatt - die Fußgängerzone ist aber nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsberuhigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis