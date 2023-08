Augsburg

vor 20 Min.

Aus für Fußgängerzonen-Experiment in der Maxstraße: Wie geht es jetzt weiter?

Die Fußgängerzonen-Schilder müssen weg: Das Verwaltungsgericht hält den Verkehrsversuch in der Maxstraße so für nicht zulässig.

Plus Das Verwaltungsgericht gibt Geschäftsmann Robert Rehm, der Eilklage eingereicht hatte, Recht. Wie es nun in der Augsburger Maximilianstraße weitergehen soll.

Von Michael Hörmann, Stefan Krog

Es war am Freitag um 13.12 Uhr, als das Verwaltungsgericht seine Entscheidung über die Fußgängerzone in der Maximilianstraße verkündete. Das Gericht gab dem Eilantrag von zwei Anliegern statt. Für den Verkehrsversuch kommt nach nur drei Monaten damit das Aus. Die Stadt Augsburg habe ihn nicht ausreichend begründet, so das Gericht. Geschäftsmann Robert Rehm erfuhr von unserer Redaktion von der Entscheidung. Er und seine Ehefrau Ulrike sind die beiden Kläger, die nach dem Gerichtsbeschluss nun auch ihre Namen preisgeben. "Ich habe nichts anderes erwartet als diese Gerichtsentscheidung", lautete die erste Reaktion von Rehm. Die Stadt kündigte am Freitag an, gemäß der gerichtlichen Frist spätestens in zwei Wochen wieder Autos in die Maximilianstraße zu lassen. Wie man jetzt mit Sitzmöbeln und Bepflanzung dort umgeht, sei noch offen. Die Koalition von CSU und Grünen bedauert das abrupte Ende.

OB Weber: "Mehr Mut und Offenheit gegenüber neuen Ideen gewünscht"

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte am Freitag, der Versuch sei ein richtiger Schritt gewesen. Sie hätte sich gewünscht, nach einem Jahr eine Bewertung vornehmen zu können. "Insofern finde ich es sehr schade, dass durch die Ungeduld Einzelner uns diese Möglichkeit genommen wurde. Hier hätte ich mir persönlich mehr Mut und auch mehr Offenheit gegenüber neuen Ideen gewünscht.“ Vor dem Verkehrsversuch galt in diesem Bereich der Straße Tempo 20, dies wird ab spätestens 18. August wieder so sein. Offen ist, wie viele der 40 Stellplätze wieder zur Verfügung stehen werden bzw. ob es überhaupt welche gibt. Baureferent Steffen Kercher erklärte, die Verwaltung werde sich anschauen, welche Schlussfolgerungen man aus den vergangenen drei Monaten ziehen könne, und den Stadtrat informieren.

