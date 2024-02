Die Baumfällungen am Lech in Augsburg sind ein Skandal

Plus Spaziergänger und Anwohner beklagen sich über die Informationspolitik der Behörden. Man wird vor vollendete Tatsachen gestellt.

Baumfällungen sind ein höchst sensibles Thema. Seit Jahren gehen Bürger auf die Barrikaden, wenn sie aus ihrer Sicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Nicht selten enden öffentliche Diskussionen über geplante Fällungen mit einem Umschwenken der Behörden. Die Stadt Augsburg hat diese Erfahrungen wiederholt gemacht. Daher ist sie bemüht, über anstehende Fällungen frühzeitig zu informieren und auch Beweggründe dazulegen. Pressemitteilungen der Stadt Augsburg gibt es diesbezüglich zuhauf. Zuletzt waren es vier Bäume in der Hochfeldstraße, deren Fällung angekündigt wurde.

Um so verwunderlicher ist es, dass es aktuell einen Kahlschlag am Lech gibt. Anwohner sprechen von 100 Bäumen, die zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke am Uferweg entfernt worden sind. Die Fällungen haben in der Vorwoche begonnen und werden fortgesetzt. Spaziergänger und Anwohner sind über das Ausmaß entsetzt. Bis Montagnachmittag gab es keine offizielle Erklärung der Behörden, warum sie diesen Schritt veranlasst haben. 100 Bäume an dieser Stelle zu fällen, ohne vorab darüber zu informieren, ist ein Skandal.

