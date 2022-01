Kranke Bäume in Augsburg sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr

Plus Die Stadt ist dazu verpflichtet, ihr Grün verkehrssicher zu halten. Denn kranke Bäume bergen erhebliche Risiken. Die enormen Rückstände bei deren Pflege verschärfen das Dilemma.

Kranke oder instabile Bäume sind eine Gefahrenquelle. Manchmal werden sie zu einer tödlichen Falle, wie im vergangenen Sommer auf dem Spielplatz in Oberhausen, wo ein Kind ums Leben kam. In anderen Fällen können Bäume erheblichen Schaden anrichten. Etwa, wenn sie auf geparkte Autos am Straßenrand stürzen. Auch das kam in Augsburg vor. Der aktuelle Berg von unerledigten Baumpflegemaßnahmen bei der Stadt birgt deshalb Risiken.

