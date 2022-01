Augsburg

vor 49 Min.

Stadt öffnet Spielplatz nach tödlicher Tragödie – Ermittlungen laufen weiter

Plus Ein halbes Jahr ist es her, dass ein Ahorn auf einem Augsburger Spielplatz ein Kind erschlug. Das Baum-Gutachten ist abgeschlossen. So ist der Stand der Ermittlungen.

Von Ina Marks

Rund ein halbes Jahr lang war der Spielplatz an der Äußeren Uferstraße/Ecke Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen nach der tödlichen Tragödie gesperrt. Ein umstürzender Baum hatte im Juli 2021 eine Mutter und ihre beiden Töchter unter sich begraben. Die Familie saß gerade auf einer Wippe, als das Unglück passierte. Das jüngste Kind, 22 Monate alt, erlag seinen Verletzungen, die Mutter wurde schwer verletzt. Wie die Stadt am Montag bekannt gab, ist der nördliche Teil des Spielplatzes jetzt wieder geöffnet. Wie der Stand der Ermittlungen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

