Freilichtbühne am Roten Tor: Vorverkauf für "Chicago" startet

Das Staatstheater Augsburg spielt ab Juni das Musical "Chicago" am Roten Tor. Es bringt ein Wiedersehen mit vielen bekannten Stars und einem Überraschungsgast.

Das Staatstheater Augsburg plant für den Sommer. Zwar sind die Spielstätten bis auf weiteres geschlossen und es zeichnet sich wegen steigender Coronazahlen ab, dass wohl auch nach dem 18. April Vorstellungen vor Publikum erst einmal nicht möglich sein werden. Doch für die Freilichtbühnensaison des Staatstheaters ist jetzt der Vorverkauf gestartet. „Chicago“, eines der erfolgreichsten Broadway-Musical, soll am 19. Juni auf der Bühne am Roten Tor Premiere feiern.

"Chicago" auf der Freilichtbühne: Zwischen Showbusiness und Gangstermileu

Die Geschichte spielt im Chicago der 1920er Jahre, ist zwischen Showbusiness und Gangstermilieu angesiedelt und handelt von Liebe, Verrat, Verbrechen und Ruhm. Im Mittelpunkt stehen die beiden Rivalinnen Roxie Hart und Velma Kelly. Beide sind sie Tänzerinnen, beide verfügen sie über ebenso viel Sexappeal wie Skrupellosigkeit und beide befinden sie sich wegen Mordes im Gefängnis. Velma ist durch die Boulevardpresse zu einem Star geworden, und das versucht auch Roxie mit Hilfe des gewieften Anwalts Billy Flynn, um einer Verurteilung zu entgehen. Dabei spielt sie nicht immer mit offenen Karten.

"Chicago" am Roten Tor: Katja Berg und Sidonie Smith sind Gegenspielerinnen

In der Rolle der Roxie Hart ist Katja Berg zu sehen. Sie gastierte am Staatstheater bereits in der Fußball-Operette „Roxy und ihr Wunderteam“.

Katja Berg Foto: Jan-Pieter Fuhr

Auch ihre Gegenspielerin ist Augsburger Freilichbühnen-Besuchern bekannt. Die US-Sängerin Sidonie Smith überzeugte als Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ im Sommer 2019 und verkörpert nun Velma Kelly.

Sidonie Smith Foto: Christopher Ryan

Den Anwalt Billy Flynn gibt Alexander Franzen, Moderator und Solist der Musical-Gala „The Show Must go On“ vom vergangenen Jahr. Außerdem schlüpft der in Augsburg geborene Entertainer und Travestiestar Chris Kolonko als Überraschungsgast in die Rolle der sensationslüsternen Boulevard-Reporterin Mary Sunshine. Regie und Choreografie von „Chicago“ liegen in den den Händen von Gaines Hall. Der Amerikaner ist bekannt für seine expressiven Step-Choreografien und lehrt als Dozent an der Bayerischen Theaterakademie August Everding.

Neben dem Musical präsentiert das Staatstheater außerdem in zwei Vorstellungen am 24. Juni und am 21. Juli die Konzertgala „Oper unterm Sternenhimmel“ mit den Augsburger Philharmonikern, Sängerinnen und Sängern des Ensembles sowie dem Opernchor.

Auch im Martinipark soll es im Sommer wieder eine Open-Air-Bühne, den „Kunstrasen“ geben. David Ortmann wird die romantische Komödie „Cyrano de Bergerac“ inszenieren. Premiere ist am 17. Juni. Außerdem finden dort Serenadenkonzerte und „Sunset Clubbing“ mit lokalen DJs statt.

Karten für alle Open-Air-Veranstaltungen unter 0821/3244900

