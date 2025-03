Neue Bahnhofsvorplätze in Augsburg lassen auf sich warten

Der Bau des Bahnhofsvorplatzes am Westausgang des Augsburger Bahnhofstunnels wird noch länger auf sich warten lassen. Ein Bau parallel zu den frühestens ab Mitte 2026 vorgesehenen Tram-Gleisarbeiten in der Rosenaustraße ist ausgeschlossen, weil die Stadt die bisherigen Planungen für den Platz womöglich über den Haufen werfen muss. Zudem werden die bisher zurückgelegten 13 Millionen Euro für die beiden Bahnhofsvorplätze für dringlichere Maßnahmen benötigt. Man werde sich über den Platz ab 2027 nochmal Gedanken machen müssen, wenn die Tram aus dem Tunnel fahren kann, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos). Für den Innenstadt-Bahnhofsvorplatz - das war bisher schon klar - gibt es erst im kommenden Jahrzehnt eine Perspektive, weil die DB das Areal bis 2030 als Lagerfläche für die Erneuerung von Südtunnel und Bahnsteigdächern benötigen wird. Vorgesehen ist eine Neupflasterung des Platzes mit Rad-/Autoparkplätzen an den Seiten unter Baumbestand.

