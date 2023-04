Kanuslalom

21.04.2023

Augsburger Kanuten wollen in Markkleeberg Topergebnisse erpaddeln

Plus Im Kanupark Markkleeberg finden die ersten zwei Rennen für die Qualifikation der deutschen Nationalteams statt. Die Augsburger Kanuten gehen fokussiert in den Wettkampf.

Ihr erster nationaler Wettkampf steht den Slalomkanuten und -kanutinnen aus Augsburg bevor. In Markkleeberg bei Leipzig werden am Samstag und Sonntag die ersten zwei von insgesamt vier Qualifikationsrennen für die deutschen Nationalteams ausgetragen. Wer sich in Markkleeberg in eine gute Pole Position bringt, hat beste Chancen, eine Woche später auf dem Augsburger Eiskanal endgültig einen von drei Plätzen in den olympischen Bootskategorien Canadier und Kajak Einer männlich und weiblich zu ergattern.

Selbst die WM-Medaillengewinner von Augsburg 2022 wie Weltmeister Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) oder Weltmeisterin und Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) müssen sich dieser Pflichtaufgabe stellen. Neben der Leistungsklasse werden auch die Nationalteams in der U18 ausgefahren, weshalb der Augsburger Kajak Verein in Markkleeberg mit zwölf Aktiven antritt und das Team von Kanu Schwaben Augsburg mit 18 Aktiven.

