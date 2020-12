vor 48 Min.

Diese Vorschläge macht Markus Söder für einen harten Lockdown

Es wird wahrscheinlicher, dass Bund und Länder im Kampf gegen Corona einen harten Lockdown beschließen. Selbst wenn nicht, will Söder die Regeln in Bayern wohl verschärfen.

Eigentlich wollten sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Jens Spahn bei ihrem Treffen in Nürnberg am Freitag anschauen, wie weit das Impfzentrum an der Messe schon ist. Aber bei der anschließenden Pressekonferenz ging es natürlich auch um einen harten Lockdown. Und aus den Worten Söders und Spahns wurde deutlich: Der harte Lockdown und strengere Regeln für Weihnachten und Silvester werden immer wahrscheinlicher.

Corona-Pandemie: Regeln für Weihnachten und Silvester könnten strenger werden

In Nürnberg sagte Söder: "Wir brauchen an Silvester Einschränkungen - und, das wird immer deutlicher - auch an Weihnachten." Eine Feier im engsten Familienkreis solle möglich sein, sagte Söder. "Aber keine Feier mit zehn wechselnden Haushalten. Wir müssen das grundlegend noch mal diskutieren."

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 25 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. - WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. - zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. - erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. - Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage.

Februar 15.2. - Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. - Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. - erster Coronavirus-Todesfall in den USA.

März 9.3. - Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. - WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. - USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. - CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. - Merkel: wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. - Bund und Länder: ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. - UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. - NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. - DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. - Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. - Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. - Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. - Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. - Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. - Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. - Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. - Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. - Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. - Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. - IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. - Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. - Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag.

April 2.4. - Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. - Kreise: zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. - Corona-Infektion: britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. - Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. - Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. - Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. - Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. - Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. - Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. - Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. - Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an.

Mai 5.5. - Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. - Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. - Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. - Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. - Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. - Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni.

Juni 9.6. - Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. - Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. - Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. - Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. - Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. - EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. - Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus.

Juli 3.7. - Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. - Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. - Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. - Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. - Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise.

August 11.8. - Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. - Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. - Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten.

September 29.9. - Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. - Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern.

Oktober 2.10. - US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. - Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. - Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. - Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. - Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. - Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. - RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. - Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. - CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. - Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. - Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen.

November 2.11. - Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. - Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. - Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. - Bund und Länder appellieren: keine privaten Feiern mehr

18.11. - Bundestag beschließt Änderungen am Infektionsschutzgesetz 25.11. - Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. - Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. - Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen.

Dezember 1.12. - Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. - Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu. (dpa)

Auch ein Böllerverbot für Silvester schloss Söder am Freitag nicht mehr aus. Er sagte: "Die Nachrichten aus den Krankenhäusern stimmen mich schon sehr nachdenklich." Und viele Regeln müsse man angesichts der aktuellen Corona-Lage eben noch mal überdenken.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sagte: Ein bundesweit einheitlicher Lockdown solle besser früher als später kommen. Wann genau das nächste Treffen zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten stattfinden werde, auf dem die neuen Maßnahmen beraten werden, sagte Spahn allerdings nicht. Er sagte aber, dass es Sinn ergebe, Ferien früher beginnen zu lassen oder Schulen zu schließen.

Corona-Pandemie: Markus Söder fordert einheitliche Ferien bis zum 10. Januar in ganz Deutschland

Der bayerische Ministerpräsident Söder schloss sich Spahn an. Er sagte: "Wir müssen besonnen handeln, aber kontrolliert. Nicht von jetzt auf sofort. Wir müssen alles herunterfahren, auch die Geschäfte, auch die Kitas, auch die Schulen." Es gebe keine bessere Zeit für einen harten Lockdown als die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Söder sprach sich außerdem für einheitliche Weihnachtsferien in Deutschland aus, die möglichst bald beginnen und erst am 10. Januar enden sollen.

Zudem habe er mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann telefoniert, sagte Söder. Die beiden hätten sich darauf geeinigt, auch dann gemeinsam Maßnahmen zu treffen, wenn sich Bund und Länder beim nächsten Treffen nicht einigen könnten. "Der Schutz der Gesundheit steht an oberster Stelle. Das laufen zu lassen, wäre fahrlässig", sagte Söder. Konkret hieße das: Geschäfte schließen, Ferien vorziehen. "Das ist die Diskussionsgrundlage fürs Wochenende."

Mit Masken gegen Corona-Pandemie: Schärfere Regeln für Mund-Nasen-Schutz

Wie die Stadt Augsburg mitteilte, sollen demnächst auch strengere Regeln für sogenannte Alltagsmasken gelten. Bisher war es auch zulässig, sogenannte Klarsichtmasken zu tragen. Diese bestehen meist aus Kunststoff, bedecken zwar Mund und Nase, sind aber am Kinn offen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe nun festgelegt, dass Masken sowohl die Ausbreitung von Tröpfchen als auch die Ausbreitung von Aerosolen verhindern müssen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Augsburg.

Mund-Nasen-Bedeckungen müssen deshalb an allen Seiten eng an iegen. Die Klarsichtmasken sind aber am Kinn offen. "Das heißt nur noch eng anliegende, den Mund und die Nase bedeckende textile Mund-Nasen-Bedeckung entsprechen den Vorgaben", teilt die Stadt Augsburg mit. Wer sich nicht an die Vorgaben hält und weiterhin eine Klarsichtmaske trägt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese wird in Augsburg ab dem 16. Dezember auch geahndet.

