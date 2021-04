Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Livestream

Das bayerische Kabinett berät am Vormittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Verfolgen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder im Livestream.

Wenige Tage vor dem Ende der Osterferien diskutiert das bayerische Kabinett ab 10 Uhr erneut über die Corona-Testpflicht an den Schulen im Freistaat. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob die bisherigen Regelungen für Schulen nachgeschärft werden muss. Außerdem soll es auch um die geplanten Modellstädte für vorsichtige Öffnungen gehen.

Im Anschluss an die Kabinettssitzung informieren Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo ab 13 Uhr über die wesentlichen Ergebnisse der Beratung.

Bisherige Regelungen: Bei einer Inzidenz über 100 gilt eine Testpflicht für Schüler

Grundsätzlich werden in Bayern nach den Ferien nur die Schüler zumindest wechselweise in die Schulen zurückkehren dürfen, die in Regionen unter einem Wert von 100 liegen. In Regionen ab 100 sind mit Ausnahme der Abschlussklassen, der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen und der vierten Klassen an Grundschulen alle Schüler im Distanzunterricht. Wer in die Schulen kommen will, muss aber zwingend ein negatives Testergebnis nachweisen, wobei Selbsttests nur akzeptiert werden, wenn sie in der Schule absolviert werden.

Viele Kommunen wollen Modellregion werden

Darüber hinaus wird es auch um die geplanten Modellstädte im Land für vorsichtige Öffnungen gehen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass bis Mittwoch geklärt werden solle, wie hier weiter verfahren werden solle und welche Städte dafür infrage kommen.

Fast 100 Kommunen in Bayern wollen als Modellregionen gern zeigen, dass mit Hilfe zahlreicher Corona-Tests der Besuch von Restaurants, Läden und Theatern ohne große Ansteckungsgefahr möglich ist. Doch die Auswahlkriterien sind streng. So kommen die größten bayerischen Städte, allen voran München, nicht für Lockerungen infrage. Die Auswahl soll unter Kommunen mit 11.000 bis 100.000 Einwohnern getroffen werden. Offen ist aber auch, ab wann die Modellregionen überhaupt zugelassen werden. Dem Vernehmen nach gibt es aufgrund der derzeit vielerorts stark steigenden Infektionszahlen in der Regierung Skepsis gegen einen zeitnahen Termin. (mit dpa)

