Beginn der Proteste: Landwirte blockieren den Verkehr um Landsberg

Zahlreiche Landwirte fahren am Montagmorgen im Konvoi von Landsberg aus zur zentralen Kundgebung in München. Es gibt auch Verkehrsblockaden.

Am frühen Montagmorgen ist die Protestwoche der Landwirte gestartet. Um 6 Uhr setzte sich auf der Nebenstrecke der A96 ein von der Polizei begleiteter Konvoi mit etwa 100 Traktoren in Bewegung. Sie machten sich auf den Weg zur zentralen Kundgebung der Landwirte in München.

Zeitgleich blockierten andere Landwirte mit ihren Fahrzeugen unter anderem den Verteilerkreisel nahe der A96-Auffahrt Landsberg-Ost. Es kam in allen Richtungen zu langen Rückstaus, manche Autofahrer reagierten sichtlich verärgert. Polizisten suchten das Gespräch mit den Protestierenden. In ähnlicher Weise wurde der Verkehr an weiteren Verkehrsknotenpunkten in der Region lahmgelegt. Auf der A96 ging es insbesondere in Fahrtrichtung München phasenweise nur sehr langsam voran. In der Landsberger Innenstadt lief der Verkehr in den frühen Morgenstunden hingegen reibungslos.

Der Konvoi reihte sich auf der Nebenstrecke der A96 zwischen Landsberg und Schwifting auf. Foto: Dominik Stenzel

Der Konvoi zur Kundgebung in Richtung München wurde ordnungsgemäß angemeldet. Schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt stellten sich die Teilnehmenden mit ihren Traktoren und Lkw zwischen Schwifting und Landsberg auf. Veranstalterin Stefanie Egger aus Langerringen (Landkreis Augsburg) sprach von 100 bis 150 Fahrzeugen. Auf der Strecke könnten sich ihren Angaben zufolge Hunderte weitere anschließen. (AZ)

