Video-Serie "Augsburger Allgemeine Original" gewinnt internationalen Medienpreis

Inzwischen gibt es vier Staffeln des Video-Formats "Augsburger Allgemeine Original". Nun ist es bei den Global Media Awards in New York ausgezeichnet worden.

Unser Video-Format "Augsburger Allgemeine Original" hat den dritten Platz bei einem internationalen Medienpreis erreicht. Das Format stand bei den INMA Global Media Awards gemeinsam mit vier weiteren Projekten anderer Regionalmedien im Finale der Kategorie "Best New Video Product or Feature" (zu Deutsch: Bestes neues Video-Produkt oder bester Beitrag). Die Preisverleihung fand am Freitagabend in New York statt.

In der Video-Reihe "Augsburger Allgemeine Original" blicken Manuel Andre, Axel Hechelmann und Timian Hopf hinter die Kulissen der Fuggerei und des Hotelturms und berichten über den Augsburger Polizistenmord von 2011. In der neuesten Serie "Mensch, Maxstraße" geht es in vier Episoden um Augsburgs berühmteste Straße und die Menschen, die sie besonders machen.

"Augsburger Allgemeine Original" holt dritten Platz bei INMA Global Media Awards

Neben Andre, Hechelmann und Hopf trugen Sarah Schierack, Niklas Molter (Beratung), Toni Bihler (Kamera) und Christiane Zaunitzer (Produktionsmanagement) zum Erfolg der Video-Reihe bei.

"Augsburger Allgemeine Original" konkurrierte bei den INMA Global Media Awards in der Kategorie "Best New Video Product or Feature" mit nominierten Beiträgen aus Australien, Brasilien, Indien und Schweden. Insgesamt wurden Preise in 20 Kategorien vergeben. Die INMA Global Media Awards wurden in diesem Jahr zum 86. Mal verliehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Hasan Tekin verkauft Döner, Sarah Smolik italienisches Lebensgefühl. Und Simon Lang kreiert Kunstwerke auf Tellern. Sie alle sind Gesichter unserer neuen Video-Serie "Mensch, Maxstraße". Video: Timian Hopf, Manuel Andre, Axel Hechelmann

Nach Angaben des Veranstalters, der International News Media Association, gab es 775 Bewerbungen von 239 Medien aus 40 Ländern. Davon wählte eine Jury, bestehend aus mehr als 50 Medienexperten aus 20 Ländern, 198 Bewerbungen für die Finalrunde aus. Veranstaltungsort für die Preisverleihung war der Harvard Club in New York. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Alle Videos der Reihe "Augsburger Allgemeine Original" finden Sie hier.