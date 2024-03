Schokohasen, Osterlämmer und Kirchenbesucher: Schätzen Sie selbst!

Seit geraumer Zeit kann man sie überall sehen: Die Schokohasen. Es scheinen unendlich viele zu sein, doch wie viele sind es wirklich? Schätzen Sie selbst.

Draußen scheint die Sonne, die Krokusse fangen an zu blühen und der Pollenflug macht den Frühling zum Albtraum eines jeden Allergikers. Geht man dann in den Supermarkt, um sich ein Nasenspray zu kaufen, kommt man nicht an den Osterartikeln vorbei – allen voran sieht man den Schokohasen. Zweifellos ist der erste Schokohase, der einem in den Sinn kommt der Goldhase von Lindt. Seit 1952 gibt es ihn zu kaufen. Selbstverständlich gibt es auch von anderen Schokoladenherstellern zur Osterzeit kleine, wortwörtlich süße Häschen zu kaufen.

Nun stellt sich die Frage, wie viele Schokohasen in Deutschland jährlich hergestellt werden. Hierfür haben wir die Statistiken des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) analysiert. Probieren Sie doch einmal selbst, die Entwicklung der Schokohasen-Population einzuschätzen!

Wie viele Millionen Schokohasen werden in Deutschland hergestellt? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Den Rückgang des Verbrauchs im Jahr 2016 erklärte der DBSI mit dem frühen Ostertermin. Die Auferstehung Jesu wurde bereits am 27. März gefeiert. Info: Für das Jahr 2020 liegen keine Zahlen vor.

Deutschland betreibt viel Häschen-Export

Da Deutschland eine Exportnation ist, werden selbstverständlich auch viele der leckeren Hasen ins Ausland geliefert. Neben Autos zählt deutsche Schokolade zu einem beliebten Exportprodukt. Fragt sich nur, wie viele Schokohasen wir in Deutschland behalten.

Wie viele Schokohasen werden allein für Deutschland produziert? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Deutschland exportiert Schokohasen in Länder aller Kontinente - und teilweise sogar mehr als 50 Prozent der Gesamtproduktion.

An Ostern werden auch andere Produkte wie Schokoladeneier oder Waffeleier verkauft. Die Süßwarenindustrie Deutschlands verbucht hohe Summen an Geld. Doch wie viel Umsatz macht die gesamte deutsche Süßwarenindustrie auf das Jahr gesehen?

Wie viel Umsatz macht die deutsche Süßwarenindustrie? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen des BDSI. Die Tendenz ist eindeutig steigend - deutsche Süßigkeiten sind hier und im Ausland sehr beliebt.

Aufgrund der momentan steigenden Kakaopreise könnten die Schokohasen dieses Jahr teurer werden. Insgesamt rechnet der Handelsverband Deutschland mit etwa 2,2 Milliarden Euro Umsatz für das diesjährige Ostergeschäft.

Auch die Eier dürfen an Ostern nicht fehlen

Ob Färben und Bemalen von hartgekochten oder ausgepusteten Eiern – bunte Eier gehören für viele zur Osterzeit mit dazu. Das Gelege wird aber nicht nur bemalt, sondern gegessen. Und das zu Ostern mehr als sonst. Laut dem Ersten erhöht sich der durchschnittliche Konsum von Eiern während der Osterzeit von etwa vier auf sieben pro Woche. Das Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft zählte jedes einzelne Ei.

Wie viele Eier werden in Deutschland im Jahr pro Kopf gegessen? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Über die Jahre gesehen essen wir im Schnitt sehr konstant etwa 230 Eier. Fun Fact: Um die Osterzeit herum steigen die Preise von Eiern - vermutlich aufgrund der höheren Nachfrage.

Neben Schokolade und Eiern werden zur Osterzeit auch andere traditionelle Gerichte gegessen. Eines ist das Osterlamm. Heutzutage wird es oft als Gebäck serviert, jedoch ist Lammfleisch immer noch eine beliebte Mahlzeit an Ostersonntagen. Hierfür werden auch in Deutschland Schafe gehalten.

Wie viele Schafe und Lämmer werden in Deutschland gehalten? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Jahr 2016 allein rund 589.000 Lämmer. Als Lamm zählt ein Schaf, das unter einem Jahr alt ist. Die Schafhaltung ist in Deutschland seit 2010 tendenziell rückläufig.

Die Lämmer müssen vor dem Verzehr geschlachtet werden.

Wie viele Lämmer werden jährlich in Deutschland geschlachtet? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Es werden Lämmer zur Schlachtung importiert, weshalb die Zahlen so nahe am gesamten Schafbestand sind. Die meisten Lämmer sind zum Zeitpunkt der Schlachtung zwischen zehn und zwölf Monaten alt.

Die vegetarische Option, das gebackene Osterlamm, ist auch weit verbreitet. Hierbei kommen auch keine Lämmer zu Schaden. Wie das gebackene Osterlamm gelingt, können Sie hier lesen.

Zu Ostern gehört mehr als nur Schokolade

Am Ostersonntag nach der langen Fastenzeit wird an die Auferstehung Jesu erinnert. Zwar treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus, allerdings gehen dennoch viele Familien zu den besonders hohen christlichen Feiertagen zur Messe.

Leider gibt es keine genauen Zahlen zu den Kirchenbesuchen an Ostern, allerdings hat die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer jährlichen Statistik einen Durchschnitt der Kirchenbesuche des Sonntagsgottesdienstes für ganz Deutschland veröffentlicht.

Wie viele Menschen besuchen im Durchschnitt den (katholischen) Sonntagsgottesdienst in Deutschland? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die kontinuierlich sinkenden Besucherzahlen verdeutlichen, dass viele Menschen aus der Kirche austreten - oder zumindest keinen Gottesdienst mehr Besuchen. Der besonders starke Einbruch im Jahr 2020 hängt hingegen mit der Corona-Pandemie zusammen - danach ging es nocheinmal etwas aufwärts.

Der Einbruch der Zahlen im Jahr 2020 hängt mit dem Ausbruch der Coronapandemie zusammen. Während dieser Zeit war es nicht möglich, Gottesdienste in Person zu halten. Erst 2022, als es keine Ausgangsbeschränkungen mehr gab, konnten sich die Zahlen der Kirchgänger erholen.

Quellen der zugrundeliegenden Zahlen: Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie, Statistisches Bundesamt, Deutsche Bischofskonferenz, Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft.