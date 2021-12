Augsburger Bischof kritisiert Ampel-Koalition und Kanzler Scholz

Exklusiv "Lebensschutz" komme nicht vor, bemängelt der katholische Bischof Bertram Meier in seiner Silvesterpredigt. Er mahnt: Das Lebensrecht dürfe nicht "auf dem Altar der Selbstbestimmung" geopfert werden.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier kritisiert in seiner - noch nicht gehaltenen - Jahresschlussandacht die neue Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ihm habe in dessen erster Regierungserklärung, in der Scholz die Agenda seiner „Fortschrittskoalition“ entfaltet habe, der „moralische Fortschritt“ sowie der „Fortschritt des Humanum“ (des menschlichen Wesens, die Red.) gefehlt, so der hochrangige katholische Geistliche in seinem Predigtmanuskript. Aller Fortschritt nütze nichts, wenn dabei der Mensch auf der Strecke bleibe.

Vor allem betont Meier, dass das Thema „Lebensschutz“ ausgespart werde, es finde sich weder im Koalitionsvertrag noch in der Regierungserklärung. Mit dem Begriff „Lebensschutz“ ist im kirchlichen Kontext insbesondere der Schutz ungeborenen Lebens und damit der Einsatz gegen Schwangerschaftsabbrüche gemeint. „Wir wagen nicht ’mehr Fortschritt’, wenn damit ein Rückschritt der Menschlichkeit einherginge“, so der Bischof, der Lebensschutz allerdings weiter fasst – „von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod“. Das „Lebensrecht vor allem der Schwachen, Kleinen und Kranken“ dürfe nicht „auf dem Altar der Selbstbestimmung“ geopfert werden.

Bischof Bertram Meier wird seine Silvesterpredigt an diesem Freitagabend im Augsburger Dom halten

Meiers mahnende Worte finden sich im Manuskript seiner Silvesterpredigt, die er an diesem Freitagabend im Augsburger Dom halten wird. In dem Predigttext, der unserer Redaktion vorliegt, betont er jedoch zugleich, er wolle die Ampel-Koalition nicht vorschnell kritisieren, das stehe ihm nicht zu. „Auch dem Kanzler und seiner Ministerriege ist eine Frist von 100 Tagen zu gönnen.“

Was den Begriff „Lebensschutz“ angeht, so findet dieser sich tatsächlich nicht im Koalitionsvertrag. Dagegen ist darin unter anderem das politische Vorhaben festgehalten, den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches zu streichen und damit Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zu geben, öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen zu können – ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann hat für den Januar einen Gesetzentwurf zur Abschaffung dieses „Werbeverbots“ für Abtreibungen angekündigt. Auch heißt es im Koalitionsvertrag, dass die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung gehöre.

Bertram Meier wird in seiner Andacht grundsätzlicher, "politischer" und überaus konkret

Zu der Andacht um 17 Uhr werden an diesem Freitag auch die Weihbischöfe Anton Losinger und Florian Wörner im Augsburger Dom erwartet. Wie bereits im vergangenen Jahr wird Meier in seiner Silvesterpredigt grundsätzlicher, „politischer“ und überaus konkret. Er versteht sie offensichtlich als programmatisch.

Vor einem Jahr warnte er mit Blick auf Polarisierungen und einer von ihm ausgemachten „Zersplitterung der Gesellschaft“ in Pandemiezeiten: „Wehret den Anfängen!“ Dumpfe Töne würden salonfähiger. Wer dazu neige, so Meier, „sich mit Leuten zu verbünden, die an den Grundpfeilern der Demokratie sägen oder innerkirchlich der Einheit schaden wollen, anstatt sich von diesen Bewegungen klar und aktiv abzugrenzen, macht sich mit ihnen gemein“. Angesichts der fortschreitenden Radikalisierung sogenannter Querdenker, Corona-Leugner und Impfgegner, die zuletzt bei Protesten in Schweinfurt oder München zu beobachten war, haben die Worte des Augsburger Bischofs nichts von ihrer Aktualität verloren.