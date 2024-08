Hitze und Gewitter: So wird das Wetter am langen Wochenende

Viele in Bayern befinden sich in einem langen Wochenende. Am Donnerstag war Mariä Himmelfahrt und wer am Freitag den Brückentag frei hat, kann sich auf vier freie Tage in dieser Woche freuen. Bei Unternehmungen im Freien sollte man am besten Sonnenhut und Regenschirm dabei haben.

Wetter am Brückentag in Bayern: Ab Mittag ziehen Gewitter auf

Nach einem meist sonnigen Feiertag hat auch der Freitag im Großteil Bayerns mit Sonnenschein begonnen. Ab Mittag ziehen dann aber an den Alpen und später auch im Vorland von der Schwäbischen Alb in Richtung Fränkischer Alb beziehungsweise Donau Schauer und Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor Starkregen. Die Temperatur steigt auf maximal 27 bis 33 Grad, für den Großteil Bayerns gilt bis 19 Uhr eine Hitzewarnung.

Sonne und Gewitter am Wochenende in Bayern

In der Nacht zum Samstag lassen die Gewitter nach. Doch in den frühen Morgenstunden leben die Schauer und Gewitter vor allem in Schwaben und Oberbayern wieder auf. Nördlich der Donau bleibt es hingegen meist trocken und klar. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. In Franken erwartet der DWD nur vereinzelt, sonst immer wieder Regen, Schauer und einzelne Gewitter. Bei 25 bis 30 Grad wird es schwülwarm.

Auch in der Nacht zum Sonntag kann es weiter gewittern. Der Tag beginnt dann mit vielen Wolken. Dabei kann es längere Zeit teils kräftig regnen. Insbesondere am Morgen rechnet der DWD weiterhin mit Gewittern. Mit maximal 20 bis 24 Grad wird es deutlich kühler als an den Tagen zuvor.

Unwetter zogen am Dienstagabend über Deutschland

Am Dienstagabend und in der Nacht hat es in Teilen Deutschlands so stark geregnet, dass Keller und Straßen überflutet wurden. Auch bei der Bahn gab es mehrere Probleme. Am schlimmsten traf es die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In der Nähe vom oberbayerischen Bad Endorf stoppte ein umgestürzter Baum einen Eurocity-Zug. Verletzt wurde dabei laut Polizei aber niemand.