Beste Merkur Online Casino und alle Spiele in Deutschland

Wir haben alle Casinos in unserer Bestenliste ausführlich getestet und die wichtigsten Angebotsmerkmale eingehend untersucht. Natürlich spielte die Auswahl der Merkur Spiele eine Rolle – ebenso wie die Boni und die Zahlungsbedingungen. Selbstverständlich haben wir auch die Seriosität und Sicherheit in den Casinos untersucht und empfehlen euch nur Anbieter, die auf ganzer Linie überzeugen können.

Die Top 10 Merkur Online Casinos für deutsche Spieler

Merkur Online Casino mit Echtgeld - Liste der besten Casinoseiten

bwin – Bestes Merkur Online Casino

DrückGlück – Die meisten Merkur Spiele im Angebot

StarGames – Spiele von Merkur, Greentube und Gamomat

Merkur Slots - Top Online Casino für schnelle Ein- und Auszahlungen

Winfest – Merkur Casino mit vielen Bonus Angeboten

Sunmaker – Online Casino mit Merkur Slots und weiteren Top Entwicklern

Tipico – Kostenlose Merkur Spiele zum Austesten verfügbar

Jokerstar – Ideal für Merkur Fans und Mobilnutzer

NetBet – Online Casino mit PayPal und Merkur Spielen

KnightSlots - Merkur Online Casino mit paysafecard Zahlungen

Das beste Merkur Casino online nach Kategorie

Was ist euch bei den besten Online Casinos am wichtigsten? Möglichst viele Spiele? Besonders schnelle Auszahlungen? Attraktive Bonus Aktionen? Jeder Spielefan hat eigene Vorstellungen davon, worauf es in einem Merkur Casino ankommt. Damit ihr nicht ewig lange nach euren Favoriten suchen müsst, haben wir die beste Online Spielothek nach bestimmten Kategorien aufgelistet.

Bestes Merkur Casino: bwin Top für Echtgeldspiele: Merkur Slots Kostenlose Spiele: Tipico Beste mit PayPal: Sunmaker Bestes mit paysafecard: Winfest Top Merkur App: KnightSlots Meiste Spiele: Jokerstar Höchste Auszahlungsquote: StarGames

Die besten Online Casinos mit Merkur Spiele im Detail

Anhand der oberen Casino Tabelle könnt ihr auf einen Blick sehen, welche Merkur Online Casinos unsere Glücksspielexperten am meisten überzeugen konnten. Doch warum haben sie es in die Top 10 geschafft? Welche Merkmale machen sie zu den besten Casino Seiten mit Merkur Spielen? Wir stellen euch unsere Testsieger nachfolgend genauer vor.

Platz 1: bwin – Das Paradies für Merkur Fans

bwin hat es auf den ersten Platz unserer Top Liste geschafft, denn der Anbieter zählt alles in allem zu den besten Merkur Spiele Casinos in Deutschland. Dies liegt nicht zuletzt an der großen Anzahl der verfügbaren Merkur Spiele, mit der bwin es den meisten Konkurrenten weit voraus hat. Ob Eye of Horus, El Torero oder Jolly's Cap – klassische und moderne Spielautomaten laden zum Entdecken und Gewinnen ein.

Neben Merkur könnt ihr aus zahlreichen weiteren Slot Herstellern wählen und beispielsweise Spiele von Play'n GO, NetEnt und Pragmatic Play erleben. Zudem führt es derzeit die Liste der besten Novoline Casinos an. Auf Neukunden wartet ein großzügiger Willkommensbonus, der sowohl Bonusgeld als auch Freispiele beinhaltet. Ein- und Auszahlungen sind zuverlässig als auch sicher – und eine deutsche Lizenz ist natürlich auch vorhanden. Ein tolles Online Casino – nicht nur für Fans der Merkur Spiele.

Vor- und Nachteile von Bwin Stärken Mehr als 50 Merkur Slots

Kostenlose Merkur Spiele zum Testen

Viele weitere Top Hersteller

Lukrativer Neukundenbonus Schwächen Kein VIP Club

Kontaktoptionen schwer zu finden Besuche jetzt den Testsieger bwin

Platz 2: DrückGlück - Renommiertes Online Casino mit wenigen Schwächen

Im Online Casino Merkur Slots zu spielen, macht auch bei DrückGlück richtig viel Freude. Über 40 Spielautomaten des beliebten Providers gibt es für euch zu entdecken – und immer wieder kommen neue hinzu. Aktuell könnt ihr zum Beispiel Top Titel wie El Torero, Extra Wild und Wishing Well spielen.

Bis zu 100€ und 50 Freispiele winken denjenigen, die sich neu im Casino anmelden und eine Einzahlung durchführen. Wer regelmäßig bei DrückGlück spielt, kann von wechselnden Boni und Spezialangeboten profitieren - und im Grunde jeden Tag etwas Neues entdecken. Die Lizenz der GGL sorgt zugleich dafür, dass ihr eure Zeit im Casino unter geschützten Bedingungen verbringt.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken Viele Top Merkur Slots vorhanden

Spiele von Gamomat und edict

Viele Promotionen

Gelungenes Mobilangebot Schwächen Kleiner FAQ-Sektor

Kein 24/7 Support Besuche jetzt das DrückGlück Casino

Platz 3: StarGames - Der Stern am Casino-Himmel

Auf dem dritten Platz hat sich das Merkur Casino StarGames eingefunden. Trotz einiger kleinerer Schwächen, die dem Anbieter die Top 3 gekostet haben, sind es vor allem Vorteile, die euch in dieser virtuellen Spielbank erwarten. Mehr als 300 Spiele gibt es zu entdecken. Davon sind rund 30 Slots von Merkur. Andere Online Casinos haben in dieser Hinsicht ein klein wenig mehr Auswahl.

Wie auch in den anderen Casinos unserer Bestenliste, könnt ihr auch bei StarGames alle Merkur Spiele nicht nur um Echtgeld, sondern auch kostenlos spielen und euch zunächst mit den Abläufen und Funktionen vertraut machen. Wenn ihr eine Einzahlung durchführt, vergesst nicht, euch den Willkommensbonus zu sichern. Freispiele und Bonusgeld winken – und auch die bestehenden Spieler haben einiges zu entdecken.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken Große Auswahl der Slots

Vielseitige Bonus Aktionen

In Deutschland lizenziert

Ausgezeichnetes Mobilportal Schwächen Wenige Novoline Slots vorhanden

Eher kleine Merkur Auswahl Besuche jetzt das StarGames Casino

Platz 4: Merkur Slots – Das Original

Wer nach einem Merkur Casino sucht, das höchste Standards erfüllt und zugleich zahlreiche Vorteile bietet, der wird sich bei Merkur Slots pudelwohl fühlen. Der Anbieter konnte in jedem Aspekt unserer Merkur Online Casino Erfahrungen überzeugen und hat den vierten Platz aus vielen Gründen verdient. Einer dieser Gründe ist natürlich die vielseitige Auswahl aus mehr als 60 Merkur Spielautomaten von Merkur Gaming.

Neue Spieler bekommen einen kleinen, aber feinen Willkommensbonus und bestehende Spieler gehen in puncto Spezialangebote ebenfalls nicht leer aus. Selbstverständlich handelt es sich um ein legales Merkur Online Casino – und euch ist höchste Sicherheit garantiert. Sowohl am PC und Laptop als auch am Smartphone und Tablet macht das Merkur Slots Casino richtig viel Freude.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken Lizenz aus Deutschland

Viele der besten Merkur Spiele

Klassische und moderne Slots

Sichere Zahlungen mit PayPal Schwächen Eher kleiner Neukundenbonus

Kein Treueprogramm Besuche jetzt das Merkur Slots Casino

Platz 5: Winfest - Für Merkur Fans und alle, die es werden wollen

Auf dem fünften Platz unserer Bestenliste ist das Winfest Casino gelandet. Hier und da ist das Gesamtangebot noch nicht ganz rund, sodass es nicht ganz für die oberen Ränge gereicht hat. Nichtsdestotrotz zählt Winfest noch immer zu den 10 besten Anbietern für Merkur Spiele in Deutschland – und ist daher allemal empfehlenswert.

Zu verdanken ist der Erfolg im Test beispielsweise durch die exquisite Auswahl an Spielen von Merkur und anderen renommierten Software Entwicklern. Neue und bestehende Kunden können sich über abwechslungsreiche Promotionen freuen. Ein- und Auszahlungen sind schnell durchgeführt. Alles in allem ein gelungenes Merkur Online Casino mit ein klein wenig Luft nach oben.

Vor- und Nachteile von Winfest Stärken Mehr als 40 Merkur Slots

Legales und sicheres Casino

Lukrative Boni

VIP Club Schwächen Wenige FAQs

Keine Slots von Novoline Besuche jetzt das Winfest Casino

Platz 6: Sunmaker - Ein wunderbares Online Casino für jedermann

Sunmaker sichert sich den sechsten Rang in unserer Topliste der Glücksspielanbieter, indem es genau versteht, was Spielliebhaber suchen und was ein nutzerfreundliches Online-Casino kennzeichnet. Für Fans von Merkus-Slots bietet Sunmaker eine Auswahl von über 70 Spielen, darunter gefragte Titel wie Dragon's Treasure, Double Triple Chance und Jolly's Cap.

Bei der ersten Einzahlung winkt in diesem Merkur Online-Casino ein großzügiger Bonus sowie zusätzlich 100 Cash Spins. Mit einem umfangreichen Angebot an Zahlungsmethoden stehen den Nutzern diverse Optionen zur Verfügung, wobei auch die Auszahlungen schnell abgewickelt werden. Das mobile Angebot überzeugt ebenso im Test, was es ermöglicht, dem Spielvergnügen von überall aus nachzugehen.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Vielseitiges Merkur Portfolio

Wechselnde Turniere

Viele Drops & Wins Angebote

Schnelle Einzahlungen Schwächen Keine Hotline

Teils lange Auszahlungszeiten Besuche jetzt Sunmaker

Platz 7: Tipico - Tolles Merkur Casino für Einsteiger und Profis

Tipico stellt ein weiteres Online Casino dar, das nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Merkur-Spielen bietet, sondern auch durch sein umfangreiches Spielangebot glänzt, welches es problemlos in die Top 10 der virtuellen Spielbanken schafft. Das Casino zieht nicht ausschließlich Fans von Merkur an; eine Vielzahl an Spielen von anderen Entwicklern steht ebenfalls zur Entdeckung bereit.

Einen wesentlichen Beitrag zum hervorragenden Ranking leisten zudem die abwechslungsreichen und attraktiven Promotionsangebote, die sowohl neue als auch bestehende Spieler anlocken und belohnen, unterstützt durch besonders benutzerfreundliche Konditionen. Was die Zahlungsvorgänge betrifft, so zeichnen sich diese durch Schnelligkeit und hohe Sicherheitsstandards aus, was die Sorgen um Ein- und Auszahlungen minimiert.

Vor- und Nachteile von Tipico Stärken Über 40 Slots von Merkur

Hohes Sicherheitsniveau

Viele Slots mit hohen Quoten

Wechselnde Bonus Angebote Schwächen Vergleichsweise wenige Spiele

Keine Service-Telefonnummer Besuche jetzt das Tipico Casino

Platz 8: Jokerstar - Großes Slot Angebot und 200% Bonus

Das Online Casino Jokerstar hat ein riesengroßes Sortiment an Slots des Entwicklers Merkur. Mehr als 60 Automatenspiele mit der lachenden Sonne werdet ihr nach eurer Anmeldung ausprobieren können. Wie auch in anderen Merkur Casinos wird sich dieses Angebot zukünftig mit Sicherheit noch vergrößern, wenn weitere Spiele von der GGL lizenziert werden.

Insgesamt stehen mehr als 710 Spielautomaten in den virtuellen Regalen des Online Casinos – Langeweile ist bei Jokerstar somit ein Fremdwort. Für neue Kunden hat der Anbieter ein spannendes Willkommenspaket geschnürt, das aus einem 200% Bonus sowie Cash- und Super Spins besteht. Für Ein- und Auszahlungen stehen vielfältige Zahlungsmethoden bereit – und um die Sicherheit müsst ihr euch zu keiner Zeit Sorgen machen.

Vor- und Nachteile von Jokerstar Stärken Mehr als 60 Merkur Slots

Lizenz aus Deutschland

Attraktive Boni

Schnelle Zahlungen Schwächen Anmeldung für Live Chat notwendig

Keine telefonische Kundenbetreuung Besuche jetzt das Jokerstar Casino

Platz 9: NetBet - Ein Merkur Casino, das glücklich macht

Obwohl NetBet in der unteren Hälfte unserer Top-10-Liste angesiedelt ist, verdient es unzweifelhaft Anerkennung als ein empfehlenswertes Merkur Online-Casino mit einer treuen Anhängerschaft. Die sorgfältig zusammengestellte Spielauswahl bietet Merkur-Enthusiasten eine reiche Vielfalt, auch wenn man sich eine größere Anzahl an Merkur-Spielen wünschen könnte. Mit einem Angebot von mehr als 15 Merkur Spielautomaten besteht jedoch die Hoffnung auf eine Erweiterung des Sortiments in der Zukunft.

Die Anzahl der Boni mag begrenzt erscheinen, doch die verfügbaren Promotionen, insbesondere der Willkommensbonus, legen einen soliden Grundstein für den Einstieg in die Spielwelt von NetBet. Als ein von der GGL lizenziertes Casino, sichert NetBet zudem höchste Sicherheitsstandards in allen Bereichen.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Top Merkur Slots vorhanden

Spiele mit hohen Quoten

Schnelle Auszahlungen

Faire Bonus Angebote Schwächen Wenige Bonus Angebote

Live Chat nur nach Anmeldung Besuche jetzt das NetBet Casino

Platz 10: KnightSlots - Empfehlenswert und vielseitig

Ein Besuch im KnightSlots Casino offenbart schnell dessen attraktiven Willkommensbonus. Zusätzlich zum Bonusguthaben gibt es 50 Freispiele zu entdecken. Für treue Spieler hält das Casino zahlreiche Boni für Bestandskunden bereit, einschließlich eines Treueprogramms, das zusätzliche Bonusguthaben, Freispiele und Prämien umfasst, alles unter fairen Bedingungen.

Die Auswahl an über 70 Merkur-Spielen mag im Vergleich nicht die umfangreichste sein, jedoch findet man auch Spiele von bekannten Entwicklern wie Pragmatic Play, Play'n GO und NetEnt. Für Einzahlungen stehen verschiedene Optionen wie PayPal, Kreditkarte, paysafecard und payz zur Verfügung, wobei Einzahlungen bereits ab 10€ möglich sind.

Vor- und Nachteile von KnightSlots Stärken Großzügiger Bonus

Hohe Sicherheit

30+ Merkur Spielautomaten

Ideal für Mobilspieler Schwächen Wenige Spielehersteller

Kleiner FAQ-Bereich Besuche jetzt das KnightSlots Casino

Was versteht man unter Merkur Casinos?

Merkur Casinos werden so genannt, weil Spielefans dort Online Slots des beliebten Herstellers Merkur finden. Wie viele Slots des Entwicklers vorhanden sind, ist in jedem Casino anders – und dies ist nicht der einzige Aspekt, in dem sich Merkur Casino Online Seiten voneinander unterscheiden. Nicht jedes von ihnen ist gleichermaßen empfehlenswert – Merkur Spiele hin oder her. Daher solltet ihr euch im Vorfeld informieren, bevor ihr euch in einer Online Spielbank anmeldet.

Merkur Spiele Online: Liste und beste Slots

Die Merkur Spielautomaten Spiele sind aus vielen Gründen populär. Die Echtgeld Casino Spiele erinnern an die Einarmigen Banditen aus den lokalen Spielotheken und wecken Nostalgie. Sie haben liebevolle Grafiken und ansprechende Soundkulissen, die den Spielspaß wecken. Sie locken mit hohen Gewinnen und ansehnlichen Auszahlungsquoten, die für ausgezeichnete Gewinnchancen stehen.

Automatenspiele von Merkur sind außerdem durch ihre kreativen Features und Spezialsymbole bekannt, die das Standardspiel aufpeppen und für zusätzliche Gewinne sorgen. Jeder Merkur Fan hat einen eigenen Lieblings-Slot – und auch euer Favorit ist nicht weit entfernt. Vielleicht findet ihr diesen Online Spielautomaten in unserer Bestenliste der Merkur Slots.

Beste Merkur Spiele 2024

Schauen wir uns an, welche Spielautomaten von Merkur in den deutschen Online Casinos besonders beliebt sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt die besten Merkur Spiele, die die hiesige Glücksspiellandschaft zu bieten hat. Ihr seht auf einen Blick, welche Auszahlungsquoten sowie Mindesteinsätze gelten und was die jeweiligen Online Spielautomaten besonders macht.

Merkur Spiel Auszahlungsquote Minimaler Einsatz Besonderheit Eye of Horus 90,25% 0,01€ Freispiel-Modus und Wild-Symbole El Torero 90,12% 0,01€ Freispiele mit Sticky-Wilds Fruitinator 90,38% 0,05€ Fixe Gewinnlinien und Retro-Charme Fishin' Frenzy 90,37% 0,01€ Freispiele mit Gewinnfischen Ghost Slider 89,77% 0,10€ Slide-Gewinnsymbole Blazing Star 90,00% 0,05€ 1.000-facher Einsatz als Gewinn Tizona 89,92% 0,10€ Freispiele mit Wild-Schwert Dragon's Treasure 90,91% 0,05€ Freispiele mit Bonus-Symbol Jolly's Cap 90,00% 0,10€ Cap verwandelt Symbole in Wilds Magic Mirror 91,03% 0,10€ Freispiel-Modus und Wild-Symbole

Merkur Spiele Liste: Weitere In Deutschland verfügbare Slots

Ihr kennt die oben vorgestellten Merkur Spielautomaten bereits und sucht nach weiteren spannenden Slot Spielen, um euch die Zeit zu vertreiben? Auch die folgenden Merkur Automatenspiele sind in Online Casinos mehr als empfehlenswert, denn sie bieten Spielvergnügen, Aufregung und können für attraktive Gewinnbeträge sorgen. Zugleich sind sie alle von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder lizenziert und wurden in diesem Rahmen gründlich auf Fairness geprüft.

Liste weiterer empfehlenswerter Merkur Spiele: Zentaurus

Gems of the Night

Sparta

Triple Triple Chance

Multi Wild Deluxe

Gladiators

Extra Wild

Boombastic

Gold of Persia

Silverbird

Woop Woop

Fire & Ice

Legendary Palace

Super 7 Reels

Dragon's Maid

Vampires

Ray of Thebes

Railroad

Crazy Fishin

Double Triple Chance

Gong Hei Gong Hei

Wishing Well

Magica Boola

Snake God

Dreaming Island

Pop Art Fruits

Mojito Beach

Dragons Axe

Hexenkessel

Obstinator

Vorteile und Nachteile der Casinospiele von Merkur

Dafür, dass Merkur Spiele so viele Anhänger rund um den Globus haben, gibt es viele Gründe. Da wäre der einzigartige Charme dieser Spielautomaten, der nicht nur Nostalgiker anspricht. Der Retro-Look vieler Merkur Slots erinnert an gute alte Zeiten und an die Anfänge der Automatenspiele. Doch auch moderne Slots hat der Hersteller im Angebot, sodass für viele Geschmäcker etwas dabei ist.

Interessant sind die Slot Spiele auch dank der vielen Besonderheiten, die in den Spielautomaten integriert sind. Seien es Freispiel-Modi, Risikospiele oder Bonusrunden – oftmals zeigt sich Merkur sehr kreativ bei der Gestaltung der Spiele. Die soliden Auszahlungsquoten und die ansehnlichen Gewinne sind weitere Argumente, die für Slots von Merkur sprechen.

Vor- und Nachteile der Merkur Casino Spiele Vorteile Ideal für Fans klassischer Slots

Große Themenvielfalt

Attraktive Gewinne

Für Einsteiger und Profis geeignet Nachteile Teils veraltete Grafik

Spiele ohne besondere Features

Merkur Bonus- Freispiele & Einzahlungsbonus

In empfehlenswerten Merkur Casinos gibt es in Sachen Boni und Spezialangebote so einiges zu entdecken. Einen Willkommensbonus bieten alle Casinos – und darüber hinaus profitieren auch die bestehenden Kunden in vielen Fällen von besonderen Aktionen. Willkommensboni können aus Bonusgeld, Freispielen oder einer Kombination aus beiden bestehen.

Hinsichtlich der Bestandskundenboni sind Cashback-Angebote, Reload-Boni und Turniere mit lukrativen Gewinnen weit verbreitet. Aber auch spezielle Treueprogramme sowie VIP Clubs sind immer mal wieder zu finden. Nachfolgend stellen wir euch drei ausgezeichnete Bonus Angebote in Merkur Online Casinos vor.

Online Casino Bonus Freispiele Umsatzrate Gültigkeit bwin 100€ 50 40x Bonus 30 Tage Jokerstar 100€ 100 30x Bonus 21 Tage StarGames 100€ 100 20x Bonus 14 Tage

Achtet immer auf die zugehörigen Bonus Bedingungen, bevor ihr euch für eine Promotion entscheidet. Die Konditionen verraten euch sehr eindeutig, wie es um die Attraktivität und Fairness eines Spezialangebots bestellt ist. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen die Umsatzsumme sowie der Umsatzzeitraum. Nicht zuletzt müssen die Bedingungen transparent sein und keine Fragen offen lassen.

Gibt es einen Bonus ohne Einzahlung?

Ein Merkur Casino Bonus ohne Einzahlung ist in der Welt der deutschen Casinos eine eher seltene Erscheinung. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nie Glück haben werdet und für immer auf ein solches Angebot verzichten müsst. Haltet einfach eure Augen offen und greift schnell zu, wenn ein Online Casino einen No Deposit Bonus anbietet.

Merkur Online Casino Echtgeld App

Immer mehr Menschen gehen ihrem Glücksspielhobby am Smartphone und Tablet nach. Dies wissen auch die guten Glücksspielanbieter und bemühen sich, den Wunsch nach Ortsunabhängigkeit zur vollen Zufriedenheit der Spieler umzusetzen. Während früher vor allem mobile Webseiten vorhanden waren, tauchen immer mehr native Apps in den Stores auf.

Für welche Variante ihr euch entscheidet, ist euch überlassen. Abstriche bei der Spielauswahl, beim Bonusangebot und bei der Nutzerfreundlichkeit müsst ihr zu keiner Zeit erwarten – zumindest nicht bei den Merkur Online Casinos, die wir getestet und in unsere Bestenliste aufgenommen haben. Sucht euch einfach ein Casino aus und meldet euch am Mobilgerät an. Einfacher geht es kaum.

Casino Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB Merkur Slots 5/5 50€* Faire Bedingungen

Langer Umsatzzeitraum

Transparente Konditionen Zum Bonus * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. Check-dein-spiel.de

Beste Zahlungsmethoden im Merkur Casino: PayPal, paysafecard und Co.

Wollt ihr im Merkur Online Casino Echtgeld Einzahlungen durchführen, habt ihr in vielen Fällen eine breitgefächerte Auswahl an verfügbaren Zahlungsmethoden. Besonders beliebt sind in Online Casinos E-Wallets wie PayPal, Skrill und Neteller. Aber auch Prepaid-Dienste wie ihr in Online Casinos mit paysafecard Einzahlung findet, haben viele Anhänger.

Ein gutes Casino erkennt man daran, dass ihr keine Transaktionsgebühren bezahlen müsst und dass die Zahlungen schnell gutgeschrieben werden. Vor allem bei der Auszahlung kann es deutliche Unterschiede bei der Bearbeitungsdauer und bei den möglichen Limits geben, sodass sich ein Vergleich durchaus lohnen kann. Die populärsten Bezahlmethoden in Merkur Casinos, allen voran Online Casinos mit PayPal in Deutschland, seht ihr nachfolgend auf einen Blick.

Die besten Zahlungsmethoden in Merkur Casinos Zahlungsmethode Zahlungsart Minimale Einzahlung Auszahlungs­limits Top Casino PayPal E-Wallet 10€ 10€/unbegr. bwin Slots paysafecard Prepaidkarte 5€ 5€/5.000€ bwin Slots Klarna Online-Banking 10€ Keine Auszahlung Merkur Slots Visa Kreditkarte 10€ Keine Auszahlung Winfest Trustly Instant-Banking 10€ 10€/unbegr. Sunmaker

Das Unternehmen hinter Merkur: Die Gauselmann Gruppe

Die Marke Merkur ist ein Teil der Gauselmann Gruppe, deren Ursprünge bis ins Jahr 1957 zurückreichen. Damals gründete Paul Gauselmann ein Unternehmen, das sich mit dem Vertrieb und der Instandsetzung von Unterhaltungsautomaten beschäftigte. Es dauerte nicht lange, bis der Gründer dazu überging, auch eigene Spielautomaten herzustellen. Im Jahr 1976 entstand dann auch das bekannte Merkur-Logo mit der lachenden Sonne.

Im Laufe der Zeit hat sich die Gauselmann Gruppe zu einem Weltkonzern entwickelt, der nicht nur in der Glücksspielbranche aktiv ist. Zu den Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe zählen unter anderem IT-Lösungen, Zahlungsdienstleistungen, Geldwechselsysteme und Sportwetten. Insgesamt zählen aktuell mehr als 30 Tochterfirmen zur Gauselmann Gruppe.

Unternehmen Gauselmann Gruppe Gründungsjahr 1957 Firmensitz Merkur-Allee 1-15, 32399 Espelkamp Marken Merkur, BEIT, adp Merkur, Bede Gaming, Cashpoint Solutions, Betcom, Blueprint, edict, etc Rechtsform Verschiedene Online Spielangebot 500+ Slots Mitarbeiter 14.500+ (Stand 2022) Umsatz 2,566 Mrd. Euro (Stand 2021) Gründer Paul Gauselmann Leitung Paul Gauselmann, Armin Gauselmann, Manfred Stoffers, Werner Schroer

Während Online Casino Fans die Marke Merkur nur die virtuellen Spielautomaten kennen dürften, wissen diejenigen, die gerne vor Ort Automatenspiele erleben, dass Merkur auch ein Betreiber zahlreicher örtlicher Spielbanken ist. Das Unternehmen von Paul Gauselmann betreibt rund 800 örtliche Spielhallen – etwa die Hälfte davon befinden sich in Deutschland.

Fazit zu Online Casinos mit Merkur Spielen

Wenn ihr klassische Online Slots liebt, aber eure Zeit auch gerne mit modernen Spielen und Features verbringt, dann sind Merkur Online Casinos perfekt für euch. Der renommierte und beliebte Spielehersteller hält seit einige Zeit wieder Einzug in die deutschen Online Spielautomaten Casinos und macht Spieler rund um den Globus glücklich.

Merkur Spiele machen Spaß, bieten gute Quoten und locken mit attraktiven Gewinnen. Gute Merkur Online Casino Erfahrungen könnt ihr aber nur sammeln, wenn ihr euch für einen lohnenswerten Glücksspielanbieter entscheidet. Wir haben für euch die besten Casinos mit Merkur Slots gefunden und ersparen euch die Suche nach einem Anbieter, der perfekt zu euch passt.

Merkur Spiele sind kurzweilig, lukrativ und abwechslungsreich. Um den maximalen Spielspaß zu erleben, muss aber auch das Casino stimmen. Achtet darauf, einen Anbieter zu wählen, der all das erfüllt, was ihr euch wünscht. von Christoph Labrenz

Häufig gestellte Fragen

aWelche Merkur Spiele zahlen am besten?

aDie meisten Merkur Slots in deutschen Casinos haben eine Auszahlungsquote von 90-92%. Dies ist ein Indikator für die langfristige Gewinnwahrscheinlichkeit. Grundsätzlich ist daher zu empfehlen, ein Online Automatenspiel mit möglichst hoher Quote zu wählen, wobei es natürlich niemals eine Gewinngarantie geben kann. Schaut euch außerdem die Maximalmöglichen Gewinne der Slots an, um diejenigen zu entdecken, bei denen besonders lukrative Gewinnsummen winken.

Welche Merkur Spiele geben oft Freispiele?

Viele Slots von Merkur haben Freispielemodi, bei denen ihr ohne Geldeinsatz zusätzliche Gewinne abstauben könnt. Bei manchen von ihnen kommen Freispielrunden häufiger vor als bei anderen. Zu empfehlen sind in dieser Hinsicht beispielsweise Eye of Horus, Dragon's Treasure und Magic Mirror – aber auch viele andere Automatenspiele lohnen sich.

Kann man Merkur Spiele kostenlos spielen?

Wenn ihr im Merkur Casino online kostenlos spielen möchtet, müsst ihr nicht lange suchen. In der Regel haben Glücksspielanbieter, die Spiele dieses Herstellers im Sortiment haben, auch Demoversionen der Slot Spiele. Allerdings müsst ihr euch zunächst registrieren. Um Merkur Casino Spiele kostenlos ohne Anmeldung auszuprobieren, solltet ihr nach einem sogenannten Social Casino Ausschau halten. Dort könnt ihr eure liebsten Merkur Slots ebenfalls ohne Einsatz von echtem Geld ausprobieren.

Findet man alle Merkur Spielotheken Spiele online?

Der Hersteller Merkur hat mehrere hundert Slots im Angebot, allerdings sind längst nicht alle auch in deutschen Online Casinos verfügbar. Ihr spielt in einem legalen Merkur Casino online nur Slots, die eine Lizenz der GGL haben. Die Regulierungsbehörde überprüft alle Spiele sorgfältig und erlaubt sie, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Da es eine Weile dauert, jedes Slot Spiel zu überprüfen, sind bisher nur einige Dutzend Spielautomaten auf dem deutschen Markt zugelassen.

Kann man in Merkur Casinos per Lastschrift einzahlen?

Einzahlungen mit Lastschriftverfahren sind in Deutschland in legalen Merkur Casinos nicht erlaubt. Als direkte Alternative steht zum Beispiel die Banküberweisung zur Verfügung, aber auch giropay als Instant Banking Methode. Gute Online Casinos mit Merkur bieten darüber hinaus aber auch Zahlungen mit E-Wallets, Kreditkarten und Prepaid-Anbietern an, sodass jeder die passende Alternative zur Lastschrift Einzahlung findet.