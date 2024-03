Die besten Novoline Online Casinos und Spiele in Deutschland

Der österreichische Hersteller von Casino Spielen hat zahllose Fans unter den Glücksspielfans. Kein Wunder, denn die Novoline Slots sind abwechslungsreich, spannend und locken mit ansehnlichen Gewinnen. Um die Online Slots in vollen Zügen genießen zu können, muss aber auch das Casino stimmen. Nachfolgend findet ihr alles, was ihr benötigt, um Spielautomaten von Novoline online spielen zu können und eure Begeisterung auf ganzer Linie auszuleben.

Wenn ihr euch auf die Suche nach dem perfekten Novoline Online Casino begebt, was ist euch besonders wichtig? Ist es eine möglichst große Anzahl an Novoline Slots oder ein lukrativer Willkommensbonus? Oder legt ihr bei Top Novoline Casinos vor allem Wert auf sichere Zahlungen und schnelle Gewinngutschriften? Was auch immer es ist, wonach ihr beim online Spielen sucht, eines unserer Top Online Casinos in Deutschland sollte eure erste Anlaufstelle sein:

Die besten Novoline Casinos im Detail

Ganz oben haben wir für euch die besten Novoline Online Casinos im Überblick zusammengestellt. An dieser Stelle schauen wir uns an, warum es ausgerechnet diese Casino Seiten sind, die es in die Top 10 geschafft haben. Eines haben alle Anbieter gemeinsam: Sie sind in Deutschland legal und halten sich an höchste Sicherheitsstandards.

Platz 1: bwin – Unser Testsieger 2024

Ganz nach oben aufs Siegertreppchen hat es bwin geschafft – und das aus vielen Gründen. So werden sich Novoline Fans in diesem Online Casino in jeder Hinsicht wohl fühlen. Book of Ra, Lucky Lady's Charm und Sizzling Hot Deluxe sind nur einige der tollen Novoline Slots, die bei bwin auf euch warten.

Wer die ersten Erfahrungen mithilfe eines Bonus sammeln möchte, ist bei bwin ebenfalls goldrichtig. Es gibt reichlich Bonusgeld und Freispiele zum Start – und dabei bekommt ihr auch noch faire Bonus Bedingungen serviert. Keinerlei Probleme gibt es bei Ein- und Auszahlungen – und eure Daten sind in diesem Novoline Online Casino sicher. Ein rundum gelungenes Glücksspielangebot, das die Konkurrenz hinter sich lässt.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Top Novoline Slots im Angebot

Viele Themen & Features

Top Bonus für Neukunden

Auch für Merkur Fans ideal Schwächen Keine Suchfunktion für Spiele

Besuche jetzt den Testsieger bwin Casino

Platz 2: DrückGlück – Novoline Fans willkommen

Das Novoline Online Casino DrückGlück überzeugt durch eine umfangreiche Spielbibliothek des renommierten Anbieters. Spieler können sich auf über 90 Novoline-Spiele freuen, die sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen, inklusive der verschiedenen Versionen von Book of Ra, wie Book of Ra Deluxe, Book of Ra Magic und Book of Ra Cash Connection.

Auch das Angebot an Boni und Aktionen für Neu- und Stammkunden ist herausragend. Mit Reload-Boni, Freispielen und Spielbündeln werden Spieler regelmäßig belohnt, und jährlich wartet sogar ein Geburtstagsgeschenk auf registrierte Nutzer. All diese Vorteile werden durch ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept abgerundet, welches keinerlei Wünsche offenlässt.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken Große Novoline Auswahl

Lukrative Bonus Aktionen

Sichere Ein- und Auszahlungen

Ideal für Mobilnutzer Schwächen Keine Service-Hotline

Besuche jetzt das DrückGlück Casino

Platz 3: StarGames - Ihr seid hier der Star

StarGames gehört aus vielen Gründen zu den Top 3 der besten Online Casinos mit Novoline Spielen. Zu verdanken ist dies nicht nur der vielseitigen Spielauswahl, die mehr als 40 Top Slots von Novoline umfasst. Auch die kreativen Promotionen und Specials des Casinos, zu denen Turniere und Slot Races gehören, machen StarGames unbedingt empfehlenswert.

Einzahlungen sind in diesem Novoline Online Casino mit paysafecard, PayPal, Klarna und vielen weiteren Zahlungsdienstleistern möglich. Positiv ist auch, dass ihr in der Regel nicht lange auf die Bearbeitung eurer Auszahlungen warten müsst - in 2-3 Tagen ist das ausgezahlte Geld angekommen.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken Mehr als 300 Spiele

Einzahlungen ab 5€

Top Mobile App

Hoher Spielerschutz Schwächen Support nicht 24/7 verfügbar

Besuche jetzt StarGames

Platz 4: Merkur Slots – Alles, was das Spielerherz begehrt

Auf den vierten Platz ist in unserem Novoline Casino Test ist der Anbieter Merkur Slots gelandet. Es sind nur Nuancen, die dieses Casino vom Testsieger trennen – zahlreiche Vorteile und Besonderheiten erwarten Spieler auch hier. Vor allem Novoline Fans können sich hier nach Herzenslust austoben. Mehr als 80 Spiele des Herstellers könnt ihr ausprobieren.

Ihr begebt euch zum Beispiel mit Book of Ra auf Schatzsuche, taucht mit Lord of the Ocean in eine magische Unterwasserwelt ein oder lasst mit Mega Joker die Nostalgie wieder aufleben. Damit der Einstieg besonders viel Spaß macht, bekommt ihr als Dankeschön für eure erste Einzahlung Bonusgeld – das durchaus ein wenig üppiger ausfallen könnte.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken Über 80 Slots von Novoline

Auch Merkur Spiele vorhanden

GGL Lizenz verfügbar

Gelungenes Mobilportal Schwächen Kleiner Willkommensbonus

Besuche jetzt Merkur Spiel

Platz 5: Sunmaker - Für wahre Abenteurer

Obwohl Sunmaker in unserem Ranking der Top Novoline Casinos eher eine niedrigere Position einnimmt, ist dies nicht auf signifikante Mängel zurückzuführen. Die Konkurrenten, die auf den höheren Rängen zu finden sind, konnten lediglich in einigen Punkten leicht mehr punkten. Ein solches Beispiel ist Wunderino, das mit seinen täglichen Aktionen und Herausforderungen im Rahmen des "Wunderino-Abenteuers" zahlreiche Vorteile und Besonderheiten bietet.

Liebhaber von Novoline kommen auch hier voll auf ihre Kosten. Mit einer Auswahl von über 40 Spielautomaten unter der Marke Greentube bietet Sunmaker eine vielfältige Sammlung der gefragtesten Online-Slots des österreichischen Entwicklers. Darüber hinaus bereichern viele weitere Spieleentwickler das Online-Spieleangebot mit ihren innovativen Beiträgen, was stets für frischen Wind sorgt.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Mehr als 40 Novoline Slots

Tägliche Spezialangebote

Tolle Bestandskundenangebote

PayPal und paysafe Zahlungen Schwächen Kleiner Willkommensbonus

Besuche jetzt das Sunmaker Casino

Platz 6: Tipico - Für Novoline Fans und alle, die es werden wollen

Liebhaber des Slotspiels Book of Ra werden von Tipicos Angebot begeistert sein. In diesem Novoline Casino finden sich fünf verschiedene Ausführungen des beliebten Slot-Klassikers, einschließlich Book of Ra Deluxe, Book of Ra Deluxe 6 und Book of Ra Magic. Zusätzlich bereichern Dolphin's Pearl, Garden of Riches und Faust das Portfolio der Novoline Slots bei Tipico.

Obwohl die Auswahl an Slots dieses Entwicklers momentan noch kleiner ausfällt als bei anderen Anbietern, ist mit einer Erweiterung in Zukunft zu rechnen. Für Spieler, die im Novoline Online Casino mit Echtgeld spielen möchten, bietet Tipico schnelle Gutschriften und gewährleistet hohe Sicherheitsstandards bei der Übermittlung von Zahlungsdaten. Bonusangebote für Bestandskunden sind bei Tipico zwar selten, doch Neukunden können sich über zusätzliches Bonusgeld und Freispiele freuen.

Vor- und Nachteile von Tipico Stärken Für Book of Ra Fans

Zahlungen mit PayPal und paysafe

Gutes Mobilangebot

Fairer Bonus für Neukunden Schwächen Kaum Bestandskundenboni

Besuche jetzt das Tipico Casino

Platz 7: Jokerstar – Interessantes Novoline Casino mit Luft nach oben

Jokerstar hat es sich in unserer Top Liste im unteren Mittelfeld bequem gemacht. Es sind einige Kleinigkeiten, die dem Casino die Spitzenplätze gekostet haben – wie zum Beispiel die eher kleine Auswahl der Novoline Slots oder der spartanische FAQ-Sektor. Alles in allem ist aber auch Jokerstar unbedingt empfehlenswert, denn es erwarten euch viele Vorzüge.

Dazu zählen viele aufregende Spielstunden, hohe Sicherheitsvorkehrungen und das Potenzial hoher Gewinne. Natürlich könnt ihr euch außerdem auf einige der beliebtesten Novoline Slots freuen, zu denen Wild Ranger, Pharao's Ring sowie Book of Stars gehören. Aber entdeckt einfach selbst, wie viel Freude Jokerstar Novoline Fans bringt.

Vor- und Nachteile von Jokerstar Stärken 200% Willkommensbonus

Novoline & Merkur Spiele vorhanden

Vielseitige Boni für Bestandskunden

Einzahlungen ab 10€ Schwächen Eher wenige Novoline Spiele

Besuche jetzt das Jokerstar Casino

Platz 8: NetBet - Gutes Novoline Casino mit kleineren Mankos

Auf den unteren Plätzen ist NetBet unter anderem dadurch gelandet, dass das Sortiment der Novoline Spiele eher klein ausfällt. Rund 30 Titel sind zu finden, sodass noch durchaus Luft nach oben ist. Insgesamt bietet dieses Novoline Online Casino aber eine gelungene Spielerfahrung, die zum Beispiel durch den attraktiven Bonus für neue Spieler aufgewertet wird.

Abseits der Spiele von Novoline könnt ihr bei NetBet eure Zeit mit Slots von Merkur, Pragmatic Play, Gamomat und Amatic verbringen. Eye of Horus, Fishin' Frenzy, Legacy of Dead, Fire Joker und viele weitere Top Spiele der Glücksspielbranche warten schon auf euch. Um ins Spiel einzusteigen, könnt ihr Einzahlungen mit vielen verschiedenen Methoden wie paysafecard, PayPal, Klarna und Trustly durchführen.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Hoher Neukundenbonus

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Book of Ra Deluxe und Co.

Viele weitere Top Entwickler Schwächen Kleine Novoline Auswahl

Besuche jetzt das NetBet Casino

Platz 9: KnightSlots – Anbieter mit vielen Specials

Dieses Online Casino mit Novoline Spielen hält für Liebhaber von Book of Ra einige exklusive Spielvarianten bereit. Unter anderem finden sich im Angebot Book of Ra Deluxe Bonus Spins, Twin Spinner Book of Ra Deluxe und Book of Ra – Temple of Gold. Eine derart umfassende Auswahl des berühmten Slots ist in nur wenigen Online-Casinos verfügbar.

Doch nicht nur der legendäre Slot-Klassiker verspricht ein aufregendes Spielerlebnis. Mit einer Mischung aus traditionellen Novoline-Spielen und neuesten Entwicklungen steht den Spielern eine beeindruckende Vielfalt bevor. Das gilt auch für die Bonusangebote, die neben regelmäßigen Aktionen ein umfangreiches Belohnungsprogramm für treue Spieler umfassen.

Vor- und Nachteile von KnightSlots Stärken 75+ Novoline Spiele

Besondere Spielvarianten

Viele Boni und Spezialangebote

Lukratives Prämienprogramm Schwächen Wenige Methoden zur Auszahlung

Besuche jetzt das KnightSlots Casino

Platz 10: Wildz - Sicher und vielseitig

Das Wichtigste vorweg: Euer Geld und eure Daten sind in diesem Novoline Casino in guten Händen. In puncto Daten- und Spielerschutz schöpft der Anbieter aus den Vollen. Abseits dessen gibt es auch für Novoline Fans durchaus was zu entdecken, auch wenn die Auswahl der online Spielautomaten mit etwas mehr als 20 Titeln nicht zu den größten gehört. Es ist aber gut möglich, dass schon bald neue Novoline Spiele hinzukommen.

Für Novoline Spieler gibt es in diesem Online Casino eine interessante Tatsache: Von einigen der beliebtesten Titel des Herstellers gibt es besondere Spielversionen. Dies betrifft neben Book of Ra zum Beispiel Lord of the Ocean, Dolphin's Pearl und Lucky Lady's Charm. Alles in allem ein gelungenes Online Casino mit ein wenig Luft nach oben.

Vor- und Nachteile von Wildz Stärken Viele Freispiele zum Start

Besondere Spielversionen

Attraktiver Neukundenbonus

Top Mobilportal Schwächen Eher kleine Novoline Auswahl

Besuche jetzt das Wildz Casino

Was versteht man unter Novoline Casinos?

Als Novoline Online Casinos werden Glücksspielseiten bezeichnet, die Slots des österreichischen Spielehersteller im Sortiment haben. Die Auswahl der Spiele ist je nach Anbieter sehr unterschiedlich – ebenso wie die Boni und die Zahlungsbedingungen. Wollt ihr in einem Novoline Online Casino Echtgeld einzahlen, müsst ihr euch anmelden und eure Angaben verifizieren. Anschließend kann es auch schon losgehen.

Novoline Spiele - Das Slot Angebot in Deutschland

Insgesamt umfasst das Angebot der Novoline Games mehr als 400 verschiedene Titel. Ob beim Thema, den möglichen Einsätzen, den potenziellen Gewinnen oder den besonderen Features – die Slots des österreichischen Software Entwicklers bieten in jeder Hinsicht eine unglaubliche Vielfalt, die unzählige Menschen in ihren Bann zieht.

Vor allem für seine klassischen Slots ist der Provider nicht nur im deutschsprachigen Raum bekannt – auch die modernen Kreationen der Software-Schmiede haben viele Anhänger. Zu den Merkmalen vieler Novoline Spiele zählt das Gamble-Feature, das selbst kleinste Gewinne in große Gewinnsummen verwandeln kann.

Beste Novoline Spiele 2024

Welche Spielautomaten des Entwicklers machen besonders viel Spaß und haben besonders viele Fans unter den Casinospielern? Wir haben für euch die aktuelle Top-Liste zusammengestellt, damit ihr euch inspirieren lassen könnt. Denkt daran: Wollt ihr diese Novoline Spiele kostenlos ausprobieren, um zunächst einmal risikofreie Erfahrungen zu sammeln, könnt ihr das in den legalen Online Casinos nach der Anmeldung tun.

Novoline Spiel Auszahlungsquote Minimaler Einsatz Besonderheit Book of Ra 90,05% 0,02€ Freispielmodus & Risikospiel Columbus Deluxe 89,96% 0,02€ Risikospiele & Scatter Chicago 90,08% 0,01€ Multiplikator, Wild & Scatter Mega Joker 90,06% 0,02€ Scatter- & Wild Symbole Shooting Stars 90,18% 0,10€ Doppel-Risikospiel Jolly Fruits 90,00% 0,10€ Unterschiedliche Jackpots Lord of the Ocean 90,05% 0,02€ Expanding Wild, Scatter Garden of Riches 90,00% 0,01€ Jackpot & Gamble Feature Faust 90,05% 0,02€ Expandierende Symbole Dolphin's Pearl 90,29% 0,01€ Multiplikatoren, Wild Symbole

Beliebte Novoline Spielautomaten in Deutschland als Liste:

In der nachfolgenden Novoline Spiele Liste seht ihr einige weitere beliebte Online Slots, die in vielen Casinos zu finden sind. Es sind nicht alle Novoline Spiele, die es auf dem deutschen Markt gibt, insgesamt umfasst das Portfolio des Herstellers mehr als 400 Spielautomaten. Hier haben wir lediglich die beliebtesten Slots zusammengestellt, um euch Inspiration und Ideen für eure nächsten Casino-Sessions zu bieten.

Vorteile und Nachteile der Novoline Spiele

Wie auch alle anderen Anbieter, können Novoline Online Casinos besser oder schlechter sein als die Konkurrenz. Ein gutes Casino mit Novoline erkennt ihr daran, dass viele Slots dieses Entwicklers verfügbar sind und dass euch außerdem spannende Bonus Angebote erwarten. Das Sortiment der online Spiele sollte sich nicht nur auf Novoline Slots beschränken, sondern auch Titel weiterer populärer Hersteller wie Merkur oder Pragmatic Play enthalten. So haben Merkur Casinos oftmals Automaten beider Spielehersteller im Sortiment.

Vor- und Nachteile der Novoline Casino Spiele Vorteile Vielseitige Slot-Zusammenstellung

Beliebte Klassiker wie Book of Ra

Lukrative Gewinne

Slots mit Risikospielen Nachteile Grafik bei manchen Spielen veraltet

Viele Slots ohne besondere Features

Novoline Bonus

Obwohl im Grunde jedes Online Casino zumindest einen Willkommensbonus anbietet, sind spezielle Novoline Boni seltene Ausnahmen. Manchmal gibt es Promotionen, die auf Spielehersteller bezogen sind, aber sie sind zeitlich begrenzt und rar. Als Novoline Fan müsst ihr aber nicht auf Bonus Aktionen verzichten. Jeden allgemeinen Casino Bonus könnt ihr in der Regel mit den Novoline Slots nutzen und freispielen.

Online Casino Bonus Freispiele Umsatzrate Gültigkeit bwin 100€ 50 40x Bonus 30 Tage StarGames 100€ 100 20x Bonus 14 Tage DrückGlück 100€ 50 30x Bonus 30 Tage

Gibt es einen Bonus ohne Einzahlung?

Auf einen Novoline Casino Bonus ohne Einzahlung müssen Spieler in den allermeisten Fällen verzichten. Die wenigsten Glücksspielanbieter stellen solche Promotionen zur Verfügung. Als Alternative stehen klassische Einzahlungsboni inklusive Free Spins parat - sowie je nach Novoline Online Casino zum Beispiel Cashback-Aktionen, Turniere und Treueprogramme.

In einem guten Online Casino muss niemand auf Promotionen, Prämien und Spezialaktionen verzichten. Damit ihr euch nur das Beste vom Besten aussucht, empfehlen wir euch, einen Vergleich unterschiedlicher Casino Seiten durchzuführen. Achtet auf die Bedingungen zu den Promotionen, um das beste Gesamtpaket an Belohnung und Anforderung zu entdecken.

Novoline Online Casino Echtgeld App

Novoline Spielautomaten sehen auch auf kleinen Smartphone und Tablet Bildschirmen gut aus – allerdings nur dann, wenn die Online Casinos ein entsprechend gelungenes mobiles Portal bereitstellen. Doch was genau macht eine gute Novoline Casino App überhaupt aus? Na, zum Beispiel eine unkomplizierte Bedienung und einfache Orientierung.

Außerdem sollten alle Spiele, alle Promotionen und alle Zahlungsethoden auch für Mobilspieler verfügbar sein. Zugleich sollte das Sicherheitsniveau ebenso wie im Desktop Casino auf dem höchsten Level sein und das Mobilportal sollte bein Zahlen und Spielen den Nutzern maximalen Schutz bieten.

Casino Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB bwin 5/5 100% Bonus+ 50 Freispiele* Tolle mobile App

Großes Novoline Portfolio

Fairer Bonus Zum Bonus * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. Check-dein-spiel.de

PayPal, paysafecard und Co: Die Top Zahlungsmethoden im Novoline Casino

Immer wieder kommt die Frage danach auf, ob man im Novoline Online Casino PayPal für Echtgeld Einzahlungen nutzen kann. Die Antwort darauf wird Fans des E-Wallets freuen: PayPal gehört zum Zahlungsportfolio vieler Casino Seiten, sodass niemand lange suchen muss. Beste PayPal Casinos für jeden Bedürfnisse findet ihr gleich bei uns. Das gleiche gilt im Novoline Online Casino für Echtgeld paysafecard Zahlungen. Auch dieser beliebte Zahlungsdienst ist häufig vertreten und beste paysafecard Casinos stark unter den Spielern nachgefragt.

Darüber hinaus ermöglichen gute Glücksspielanbieter eine breite Spanne weiterer Payment-Anbieter, wie Skrill, Neteller, giropay, Trustly oder payz. Wenn ihr eine favorisierte Methode habt, dann schaut am besten vor der Anmeldung nach, ob diese verfügbar ist. Beachtet außerdem die Zahlungslimits sowie die Bearbeitungszeiten für Auszahlungen. Diese Aspekte geben euch einen Hinweis darauf, ob das Novoline Casino das Richtige für euch ist.

Die besten Zahlungsmethoden in Novoline Casinos Zahlungsmethode Zahlungsart Minimale Einzahlung Auszahlungs­limits Top Casino PayPal E-Wallet 10€ 10€/unbegr. bwin Slots paysafecard Prepaidkarte 5€ 5€/5.000€ bwin Slots Klarna Online-Banking 10€ - Merkur Slots Visa Kreditkarte 10€ - Sunmaker Trustly Instant-Banking 10€ 10€/unbegr. Tipico

Novomatic - das Unternehmen hinter Novoline und Greentube

Die Novomatic AG mit Sitz in Gumpoldskirchen, Österreich, wurde 1980 von Johann F. Graf ins Leben gerufen. Als eines der führenden Unternehmen in der Gaming-Branche ist Novomatic in über 50 Ländern präsent und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 70 Staaten. Allein im Jahr 2022 erzielte die Aktiengesellschaft einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro.

Besonders hervorzuheben ist das breite Angebot der Slot Spiele für Online Casinos, von denen das Unternehmen mehr als 400 im Sortiment hat. Unter den bekannten Marken Novoline, Greentube und Novomatic finden sich abwechslungsreiche, spannende und gewinnbringende Online Slots, die bei Spielern auf der ganzen Welt beliebt sind.

Unternehmen Novomatic AG Gründungsjahr 1980 Firmensitz Gumpoldskirchen, Österreich Marken Novoline, Novomatic, Greentube Rechtsform Aktiengesellschaft Online Spielangebot 400+ Slots Mitarbeiter weltweit Ca. 22.900 (Stand 2022) Umsatz 2,9 Milliarden Euro (Stand 2022) Gründer Johann F. Graf Leitung Ryszard Presch und Johannes Gratzl (Vorstand)

Doch nicht nur im Online-Sektor ist Novomatic tätig. Das Glücksspielunternehmen bietet auch Systemlösungen für landbasierte Casinos und Lotteriegesellschaften. Mit rund 23.900 Mitarbeitern weltweit setzt Novomatic auf kontinuierliche Innovation und Entwicklung. Im Laufe der Zeit hat sich die Novomatic AG nicht nur im Bereich der Online Casino Spiele etabliert – und ist auch weiterhin auf dem Vormarsch.

Fazit zu Online Casinos mit Novoline Spielen

In einem Online Casino Novoline Slots zu spielen, kann richtig viel Spaß machen. Vor allem Fans klassischer Automatenspiele und Früchte-Slots-Liebhaber können beim Spielen immer wieder Nostalgie aufleben lassen. Gute Novoline Online Casino Erfahrungen sind aber nur möglich, wenn den Spielern gute Rahmenbedingungen geboten werden.

Dazu zählen vielseitige Novoline Spiele und eine insgesamt facettenreiche Slots Auswahl, lukrative sowie faire Bonus Angebote für neue und bestehende Spieler, spielerfreundliche Einzahlungslimits sowie umfassende Sicherheitsvorkehrungen. Gut, dass ihr bei uns solche Casino Anbieter findet, denn wir haben viele Tests durchgeführt und die Top Online Casinos mit Novoline Spielen gefunden.

Novoline Spielautomaten, auch unter der Marke Greentube vertrieben, haben viel Einzigartiges, das sie bei Spielern auf der ganzen Welt beliebt macht. Nostalgisches Retro-Design, gewinnbringende Risikospiele und kreative Spielfeatures machen die Slots in Online Casinos zu Publikumsmagneten. von Christoph Labrenz

Häufig gestellte Fragen

Ist Novoline legal in Deutschland?

Ja, der Hersteller Novoline bietet für den deutschen Raum zahlreiche legale Online Slots an. Alle der aktuell in deutschen Online Casinos verfügbaren Novoline oder Greentube Spiele haben eine Lizenz der GGL bekommen, die alle Merkmale der Slots sorgfältig geprüft hatte. Ihr könnt euch also ruhigen Gewissens dem Spielvergnügen widmen.

Kann ich Novoline Spiele kostenlos spielen?

Ja, ihr habt die Möglichkeit, alle Novoline Spiele kostenlos kennenzulernen, nachdem ihr euch in einem legalen Online Casino angemeldet habt. Für alle Slots aus dem Sortiment bieten Novoline Casinos Demoversionen an, sodass ihr euch risikofrei mit allen Funktionen und Features vertraut machen könnt.

Muss ich mich im Novoline Casino anmelden, um zu spielen?

Ja, um Slot von Novoline online spielen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Eine vollständige Registrierung ist die Voraussetzung dafür, in einem seriösen Online Casino mit deutscher Glücksspiellizenz zu spielen. Dies hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, um Betrug vorzubeugen, Geldwäsche unmöglich zu machen und den Spielerschutz zu stärken. In der Regel nimmt eine Anmeldung aber nicht viel Zeit in Anspruch und ist in wenigen Schritten erledigt.

Hat Novoline ein eigenes Online Casino in Deutschland?

Es gibt durchaus ein Novoline Online Casino, das zahlreiche Spiele dieses Herstellers hat. Allerdings seid ihr nicht auf dieses eine Casino angewiesen, denn es gibt zahlreiche Anbieter, die eine große Novoline Auswahl haben und zur gleichen Zeit mit allerlei Vorteilen einhergehen. Schaut einfach in unsere Top-Liste, um euer perfektes Glücksspielangebot zu finden.

Welche Novoline Spiele zahlen am besten?

Um eine Idee von der langfristigen Gewinnaussicht zu bekommen, lohnt es sich, auf die Auszahlungsquoten der Spiele zu schauen. Die Quoten sagen etwas darüber aus, welcher Anteil der Einsätze auf lange Sicht wieder als Gewinn ausgezahlt wird. Eine Gewinngarantie kann es aber niemals geben, sodass ihr vor allem den Spielspaß im Auge haben solltet, wenn ihr euch einen Novoline Slot aussucht.