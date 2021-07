Das Corona-Update vom 11. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auf Mallorcas Flughafen Son Sant Joan landen die Flugzeuge im Minutentakt. Die Zahl der Flüge ist schon fast wieder so hoch wie im Sommer 2019, als noch niemand an die Corona-Pandemie dachte. Dabei steigt die Infektionsrate in dem Mittelmeerparadies wieder steil an. Für die gesamten balearischen Inseln melden die Behörden eine Sieben-Tages-Inzidenz von 169. Von diesem Sonntag an gilt ganz Spanien einschließlich der Baleareninseln auch wieder als Risikogebiet.

Unser Korrespondent Ralph Schulze berichtet, wie die Spanier mit den steigenden Corona-Zahlen umgehen, was diese Entwicklung für den Tourismus bedeutet und was Urlauber jetzt wissen müssen.

Nicht nur auf Mallorca steigen die Infektionszahlen. Auch hierzulande klettert der Inzidenzwert wieder nach oben, wenngleich sehr viel moderater als auf den Balearen. Die Rufe nach Lockerungen werden trotzdem lauter. Aber was sagt die Inzidenz überhaupt noch aus? Bernhard Junginger und Rudi Wais ordnen die aktuelle Corona-Lage ein.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auf Mallorca und in vielen anderen Reiseorten landen die Flieger wieder. Während angespannterer Phasen der Pandemie standen sie hingegen nutzlos auf dem Rollfeld. Gute Nacht. Bis bald vielleicht. Nicht alle werden wohl wieder erwachen. Aber wie weckt man eigentlich ein Flugzeug wieder auf? Unser Kollege Stefan Küpper weiß es.

Um eine vierte Corona-Welle im Herbst zu vermeiden, braucht es Herdenimmunität und laut Experten eine Impfquote von 85 bis 90 Prozent. Wie aber soll die erreicht werden? Anreize wie Lotterien oder Geldgutscheine sind eine gute Idee, meint unser Chefredakteuer Gregor Peter Schmitz. Stefanie Wirsching hält dagegen: Sie findet, solche Lockmittel senken das Vertrauen in die Impfung.

Seien wir ehrlich: Der ein oder andere von uns ist während der Corona-Pandemie sicherlich in Jogginghosen vor einer Videokonferenz gesessen. Ist ja auch bequemer als Jeans oder Anzughose. Kein Wunder also, dass bei neuer Kleidung Blusen und Hemden im Fokus stehen - und nicht Hosen. Das nutzt jetzt eine Augsburger Modemacherin.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.736.165 Fälle verzeichnet, das sind 745 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 648.886 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 161 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen rund 81,3 Millionen Impfungen verabreicht. 48.417.298 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 58,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 35.009.091 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 42,1 Prozent (Stand: Samstag, 10. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

