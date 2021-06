Das Corona-Update vom 13. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wer aktuell einen Sommerurlaub plant, dürfte sich freuen: Die Bundesregierung streicht ab heute wegen sinkender Corona-Infektionszahlen zahlreiche Regionen und Länder von der Liste der Corona-Risikogebiete. Wer etwa aus den zwei bisher verbliebenen österreichischen Bundesländern Tirol oder Vorarlberg auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss keinerlei pandemiebedingte Einreisebeschränkungen mehr beachten. Lediglich Flugreisende müssen noch ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen.

Die Änderung der Einreiseverordnung betrifft neben den Vereinigten Staaten unter anderem auch Teile der Schweiz, griechische Inseln und beliebte Badeorte in Kroatien. Hier finden Sie einen Überblick zu den heute in Kraft getretenen Änderungen in der deutschen Risikogebiet-Liste.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Justizministerin Lambrecht fordert Überprüfung der Maskenpflicht . Die Länder müssten klären, "ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken", so die SPD-Politikerin am Sonntag. Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki ( FDP ) forderte gar ein komplettes Ende der Maskenpflicht . In Dänemark wird ab diesem Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske nahezu gänzlich aufgehoben.



Die Länder müssten klären, "ob und wo eine noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken", so die SPD-Politikerin am Sonntag. Bundestags-Vizepräsident ( ) forderte gar ein komplettes Ende der . In wird ab diesem Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske nahezu gänzlich aufgehoben. Bayerische Städte wappnen sich für "Partysommer". Sinkende Corona-Zahlen und steigende Temperaturen sorgen für Feierlaune im Freistaat. In Städten wie München und Regensburg kam es zuletzt zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Polizei . Mit diesen Konzepten soll eine "Ballermann-Situation" vermieden werden.



Sinkende und steigende Temperaturen sorgen für Feierlaune im Freistaat. In Städten wie und kam es zuletzt zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und . Mit diesen Konzepten soll eine "Ballermann-Situation" vermieden werden. Vereinsamte Senioren in Augsburg sollen Hilfe erhalten. Die Stadt und Organisationen überlegen derzeit, wie älteren Menschen nach Monaten der Isolation und Einsamkeit wieder gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden kann. Geplant ist etwa ein E-Bike-Training. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.714.969 Fälle verzeichnet, das sind 1489 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 644.999 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 269 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 60.105.411 Impfungen verabreicht. 40.003.604 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 48,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 21.350.096 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 25,7 Prozent. (Stand der Impfquoten: 12.06.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

