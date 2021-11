Das Corona-Update vom 2. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Blick auf die täglichen Corona-Zahlen sorgt aktuell wieder für schlechte Laune. Trotzdem zeigen sich Vertreterinnen und Vertreter von Ärzteverbänden und der Ständigen Impfkomission an diesem Dienstag zuversichtlich, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist. "Wir haben viele Instrumente in der Hand, dass wir gut und sicher durch den Winter kommen", sagte zum Beispiel Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Experten üben aber auch scharfe Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn, wie Stefan Lange beschreibt.

Diese Zuversicht sollte über eines nicht hinwegtäuschen: Einigkeit gibt es in der Corona-Politik aktuell nur in einem Punkt: Einen neuen Lockdown, den soll, kann, darf es nicht geben. Umso wichtiger wäre es, endlich einen Plan zu entwickeln, wie er verhindern werden kann, schreibt Michael Stifter in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Inzidenzen sind hoch, gleichzeitig sind Geschäfte, Restaurants und öffentliche Einrichtungen geöffnet und sollen das auch bleiben. Da ist die Kontaktnachverfolgung umso wichtiger - und personalinvestiver. Wie gut ist Augsburg dafür aufgestellt?

- und personalinvestiver. Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber machen sich Gedanken, mit welchen Corona-Konzepten sie in den Winter gehen könnten. Bei Bayer gibt es die Idee, in Kantinen bestimmte Bereiche nur für Geimpfte zur Verfügung zu stellen - dort könnten die dann Mittag machen wie vor der Pandemie . Was es mit der Idee auf sich hat und ob Ähnliches auch anderorts geplant ist.

gehen könnten. Bei Bayer gibt es die Idee, zur Verfügung zu stellen - dort könnten die dann . Was es mit der Idee auf sich hat und ob Ähnliches auch anderorts geplant ist. Die USA hatten sich seit Beginn der Pandemie quasi mit einer Art eisernem Vorhang umgeben, Reisen waren kaum möglich. Das ändert sich nun. Was das für Unternehmen wie Familien bedeutet.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.618.021 Fälle verzeichnet, das sind 10.813 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 825.571 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2327 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 487 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 459 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.022.911 Impfungen verabreicht. 57.742.992 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.501.328 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,7 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Kabinett wird die Corona-Maßnahmen in Bayern in seiner Sitzung am Mittwoch wohl verschärfen.

Die FFP2-Maskenpflicht könnte in Bayern wieder eingeführt werden

Der Ärztepräsident fordert schärfere Vorschriften im Kampf gegen Corona – zum Beispiel 2G in Restaurants und Museen. Praktikabel sind sie kaum, schreibt Rudi Wais in seinem Kommentar.

2G oder 3G? Die Tücken der G-Regeln

Audi-Chef Markus Duesmann spricht im Interview mit unserer Redaktion unter anderem über seine überwundene Corona-Erkrankung und die Lehren, die er daraus gezogen hat.

Audi-Chef Duesmann: Ich rate jedem, sich impfen zu lassen