Das Corona-Update vom 27. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Unbeschwert Reisen wie vor der Pandemie, darauf hoffen viele Deutsche in diesem Sommer. Doch so wird es vermutlich nicht kommen. Nach dem Willen von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) soll an den Grenzen ein engmaschiges Test-Regime in Kraft gesetzt werden. Es drohen Staus, genervte Polizisten und gereizte Urlauber. Was Reisende künftig vorzeigen müssen und wie das Ganze organisiert werden soll, lesen Sie hier.

Holetscheks Antrieb scheint klar: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ob die Kontrollen aber auch die gewünschte Wirkung erzielen, steht auf einem anderen Blatt. Unser Autor Rudi Wais sieht in dem Vorhaben nicht mehr als ein politisches Placebo. Denn die große Mehrheit der Menschen, die bald in Urlaub fahren, ist geimpft, getestet oder schon wieder genesen. Zum ganzen Kommentar geht es hier entlang.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Triebfeder hinter den Corona-Kontrollen an der Grenze ist auch die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante. Die spielt bei der jüngsten Infektionswelle auf Mallorca offenbar auch eine Rolle. Droht jetzt das Ende des Party-Tourismus?

Nach den Krawallen auf der Augsburger Maxstraße am vergangenen Wochenende, zog die Augsburger Polizei am frühen Sonntagmorgen eine positive Bilanz. Von einem friedlichen und schönen Stadtsommer ist die Rede. Unser Reporter Stefan Krog war in der Nacht auf Sonntag unterwegs auf der Maxstraße. Wie dort die Stimmung war, erfahren Sie hier.

Corona hat den Alltag in allen Schulen auf den Kopf gestellt. Die Pandemie hat aber nicht nur negative Auswirkungen. Andrea Baumann hat sich den neuen Alltag in Augsburgs größter Grundschule in Kriegshaber angeschaut.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.726.710 Fälle verzeichnet, das sind 538 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.227 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 112 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen (Stand 26.6.2021) 71.437.514 Impfungen verabreicht. 44.363.821 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 53,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 28.915.700 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 34,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

