Erkennen Sie Augsburgs Kinos im 360-Grad-Quiz?

Wegen der Corona-Pandemie waren die Kinos in Augsburg im vergangenen Jahr fast durchgehend geschlossen. Können Sie die Kinosäle trotzdem den Augsburger Kinos zuordnen?

Es gibt Filme, die einfach für die große Leinwand gemacht sind. Doch wegen der Corona-Pandemie waren die Kinos in den vergangenen eineinhalb Jahren größtenteils geschlossen.

Obwohl Kinos in Augsburg eigentlich schon seit 25. Mai wieder öffnen dürfen, hat erst einmal nur das Liliom wieder Filme gezeigt. Die anderen Betreiber warteten ab – abgeschreckt von anfangs strengen Auflagen – und weil es wegen der Pandemie nur wenige neue Filme gab.

Das Liliom ist bereits geöffnet – die andern Kinos folgen im Juli

Das ändert sich nun aber. Die Corona-Regeln im Kino sind wegen niedriger Inzidenzen überschaubar (ein negativer Test ist nicht mehr nötig, die Maske darf ausgezogen werden, sobald man auf seinem Platz sitzt). Außerdem starten im Juli mehrere deutsche und internationale Filme. Zum 1. Juli geht daher auch der Betrieb in den Kino-Ketten Cinemaxx und Cinestar wieder los. Die City-Kinos von Franz Fischer öffnen am 22. Juli. Außerdem gibt es auch diesen Sommer wieder die Möglichkeit, unter freiem Himmel ins Kino zu gehen: Das Lechflimmern der City-Kinos im Familienbad am Plärrer startet am 1. Juli. Das Liliom betreibt außerdem den Gersthofer Kinosommer, der am 24. Juni starten sollte, was wegen einer Unwetterwarnung aber verschoben wurde.

Erinnern Sie sich nach all der Zeit noch daran, wie es in den Kinos eigentlich aussieht? Das können Sie testen. Denn wir haben die Kinosäle schon einmal besucht und Fotos mit einer 360-Grad-Kamera gemacht. Erkennen Sie anhand der Fotos, um welche Kinos es sich handelt?

Hinweis: Da Kinos mehrere Säle haben, können sie auch mehrfach in diesem Quiz vorkommen.

Lesen Sie dazu auch

Erkennen Sie die Augsburger Kinos?

Dann öffnen die Kinos in Augsburg wieder:

Liliom: bereits geöffnet

bereits geöffnet Gersthofer Kinosommer: bereits geöffnet

bereits geöffnet Lechflimmern: 1.7.

1.7. CineStar : 1.7.

1.7. CinemaxX : 1.7.

1.7. Thalia : 22.7.

22.7. Mephisto: 22.7.

Wegen der noch laufenden Umbauarbeiten in Mephisto und Thalia konnten diese leider nicht fotografiert werden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.