Das Corona-Update vom 29. Oktober

In Bayern steigt die Anzahl der schweren Corona-Fälle wieder. Zugleich gibt es aber deutlich weniger Plätze auf den Intensivstationen - insgesamt 700 -, um sie zu versorgen. Woran das liegt, lesen Sie hier.

Auffallend viele Kinder und Jugendliche infizieren sich gerade mit Corona. Und das, obwohl in den Schulen engmaschig getestet wird. Ist das vielleicht sogar der Grund für die hohen Fallzahlen?

Die Prognosen der Stadt zur vierten Welle und zur Lage im Gesundheitssystem sind düster . Das Augsburger Gesundheitsamt erwartet eine Corona-Inzidenz von 500 . Der stellvertretende Leiter Thomas Wibmer warnt mit Hinblick auf überlastetes Personal: "Die Leute können einfach nicht mehr."



. Das erwartet eine . Der stellvertretende Leiter warnt mit Hinblick auf überlastetes Personal: Besonders hoch sind die Zahlen in der Region aktuell im Unterallgäu . Die Sieben-Tage-Inzidenz hat die 300er-Marke überschritten. Bereits in 20 Schulen wurden Corona-Fälle gemeldet. Warum die Bundeswehr jetzt auch noch das Landratsamt unterstützt, lesen Sie hier.



Die hat die überschritten. Bereits in 20 Schulen wurden Corona-Fälle gemeldet. Warum die jetzt auch noch das unterstützt, Auch die Inzidenz im Augsburger Land steigt weiter. Landrat Martin Sailer zeichnet ein düsteres Bild für die kommenden Monate und geht von einer fünften Welle aus. Er fordert außerdem schärfere Regeln für Ungeimpfte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.559.120 Fälle verzeichnet, das sind 24.668 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 809.688 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6371 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 486 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 387 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111,7 Millionen Impfungen verabreicht. 57.665.432 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.387.104 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,6 Prozent.

