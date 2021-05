Das Corona-Update vom 7. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Für vollständig Geimpfte sowie Genesene werden die geltenden Corona-Maßnahmen künftig bundesweit gelockert. Das ist das Ergebnis der heutigen Abstimmung im Bundesrat. Im Vorfeld hatte der Bundestag mit großer Mehrheit einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt.

In Bayern gibt es bereits seit Donnerstag weitgehende Erleichterungen. Menschen mit vollständigem Impfschutz und solche, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, werden hier gleichwertig wie Personen mit einem negativen Corona-Testergebnis behandelt. Was das im Detail bedeutet, lesen Sie hier.

Falls Sie inzwischen den Überblick verloren haben, finden Sie hier auch noch einmal die aktuellen Corona-Maßnahmen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Jens Spahn macht Hoffnung auf ein Ende der dritten Corona-Welle. In drei Wochen könnte nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers das Gröbste der Pandemie überstanden sein. Spahn stellt eine Aufhebung der schwersten Eingriffe in die Grundrechte in Aussicht, warnt aberzugleich vor zu schnellen Lockerungen.

Die Grünen fordern Deutschland und die EU zur Freigabe von Impf-Patenten auf. Nach dem Vorstoß von US-Präsident Joe Biden fordert nun die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, mit Blick auf Länder wie Indien, Brasilien und Peru, Patente für Diagnostika, Medikamente und weitere Covid-19 Technologien auszusetzen.

Angela Merkel kündigt zeitnahe Corona-Impfung für Jüngere an. Die Bundeskanzlerin hat sich bei Kindern und Jugendlichen für deren Solidarität in der Pandemie bedankt und betont, dass diese Altersgruppe beim Impfen schnell an die Reihe kommen soll. Mehr dazu hier.

Deutschland droht eine Generation Nichtschwimmer. Seit über einem halben Jahr sind die Hallenbäder geschlossen. Auch Freibäder hatten im vergangenen Sommer entweder gar nicht oder nur verkürzt geöffnet. Das hat fatale Auswirkungen: Kinder können das Schwimmen nicht mehr lernen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.491.988 Fälle, das sind 18.485 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 609.616 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2982 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In einem Augsburger Asylheim ist die Stimmung im Keller. Die Flüchtlinge fühlen sich schlecht informiert, wann ihre Quarantäne endet. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen.

Corona-Quarantäne sorgt in einem Augsburger Asylheim für Ärger

Die Fahrrad-Kuriere gelten als Helden auf zwei Rädern und sind im Lockdown systemrelevant geworden: Maximilian Rank berichtet, warum er diese Arbeit 30 Stunden in der Woche macht.

Durch Wind und Regen: Was einen Boxboten zu seiner Arbeit motiviert

Wie denkt man Lernen neu? Wie motiviert man Schülerinnen und Schüler hinter ihren ausgeschalteten Laptopkameras? Hier stellen wir die besten Ideen vor.

Fünf Lehrerinnen, fünf Beispiele: So innovativ kann Digitalunterricht sein

Die schlechten Umfragewerte der Union bringen Schwung in das Thema Umweltschutz. Doch mit Wahlkampf-Taktik wird es diesmal nicht getan sein. (Kommentar)

Was uns die Corona-Krise für die Klimapolitik lehren kann

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.