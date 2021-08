Das Corona-Update vom 9. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie lässt sich ein erneuter Lockdown im Herbst verhindern? Das wird die Kernfrage des Corona-Gipfels am Dienstag sein, beim Treffen von Angela Merkel mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Denn die Infektionszahlen steigen bereits und die Impfkampagne hat erheblich an Geschwindigkeit eingebüßt. Christian Grimm und Uli Bachmeier erklären im Vorfeld, um welche Themen es bei dem Gipfel gehen wird. Ein Thema dürfte das Ende der kostenlosen Corona-Tests sein. Das könnten ein Impfanreiz sein, denn wenn Ungeimpfte für jeden Kino- oder Theaterbesuch einen Schnelltest bezahlen müssen, würden sich möglicherweise mehr Menschen doch noch für den Impfschutz entscheiden. Bayern sendet derweil höchst widersprüchliche Signale nach Berlin - denn während Ministerpräsident Markus Söder sich für ein Ende der Gratis-Tests ausspricht, fordert sein Vize Hubert Aiwanger das Gegenteil.

Sollten Corona-Tests weiterhin kostenlos bleiben? Politikredakteurin Margit Hufnagel sagt ja, damit sich möglichst viele Menschen testen lassen - denn je mehr wir testen, umso mehr wissen wir über Corona, schreibt sie in ihrem Kommentar. Die Gegenposition nimmt Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ein, der darauf verweist, dass inzwischen jeder und jede die Möglichkeit habe, sich impfen zu lassen. Und auch wenn es ein Recht gebe, sich nicht impfen zu lassen, ergibt sich daraus kein Recht, die Kosten für diese Entscheidung auf die Gesellschaft abzuwälzen, schreibt er in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.791.949 Fälle verzeichnet, das sind 1183 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 656.067 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 185 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 95.010.040 Impfungen verabreicht. 51.928.894 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 62,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 45.587.992 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 54,8 Prozent.

