Das Corona-Update vom 9. Juni

Seit Anfang der Woche ist die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben. Jeder, der möchte, kann sich damit um einen Impftermin bemühen. Das Problem ist: Derzeit finden in den Impfzentren – im Gegensatz zu Arztpraxen – keine oder kaum Erstimpfungen gegen Covid-19 statt. Menschen, die sehnsüchtig auf einen Termin warten, brauchen Geduld. Erst ab Mitte Juni können sie sich wohl wieder Hoffnungen machen. Bis dahin stellt sich die Frage: Wo bleibt der Impfstoff?

Ein möglicher Kandidat für weitere Impfstofflieferungen ist das Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac. Dessen Zulassungsverfahren hakt allerdings an den derzeit niedrigen Inzidenzzahlen. Trotz der Verzögerung sind die Tübinger sicher, einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können. Über die Curevac-Pläne berichtet Simon Kaminski.

Wer im Impfzentrum noch keinen Termin ergattern konnte, setzt seine Hoffnungen nun vielleicht in eine Spritze beim Arbeitgeber. Denn seit Beginn der Woche dürfen Betriebsärzte impfen. Christina Heller-Beschnitt hat einen Blick in die Region geworfen und festgestellt: So schnell wird es bei Kuka, Audi und Co. wohl nicht gehen.

Ein neunjähriges Mädchen aus Bobingen wurde am Wochenende versehentlich gegen das Coronavirus geimpft. Bislang kursieren verschiedene Darstellungen darüber, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Nun will das Mädchen bei der Polizei aussagen.

Asien zittert, die Türkei wartet auf Impfstoff und in Indien wächst eine Generation von Waisenkindern heran: Während in Deutschland die Corona-Zahlen immer weiter sinken, sieht es in vielen anderen Ländern schlechter aus. Unsere Korrespondenten haben einen Blick über die Grenzen geworfen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.705.942 Fälle verzeichnet, das sind 3.254 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 643.317 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 649 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 56.597.382 Impfungen verabreicht. 38.637.929 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 46,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 18.925.419 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 22,8 Prozent. (Stand der Impfquoten: 09.06.2021)

