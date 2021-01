vor 47 Min.

Das Corona-Update vom 3. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Fabian Kluge

Kaum ist das Jahr ein paar Tage alt, schon steht am Dienstag der nächste Corona-Gipfel in Berlin an. Es geht um die Frage, ob der harte Lockdown, der zunächst bis 10. Januar verhängt wurde, verlängert wird. Die Länder haben sich dem Vernehmen nach bereits darauf geeinigt, die getroffenen Maßnahmen zu verlängern. Unklar scheint hingegen noch zu sein, was mit Schulen und Kitas passiert. Bayern stellt sich jedenfalls gegen eine schnelle Öffnung der Schulen.

Das hat auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Er sagt: "Wenn ich mit die aktuellen Infektionszahlen ansehe, gehe ich nicht von einem allgemeinem Präsenzunterricht für alle aus." Ein möglicher Weg könnte Wechselunterricht sein. Was der Minister sonst noch erwartet, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Parkplätze sind voll. Davor stauen sich die Autos hunderte Meter weit. Am ersten Wochenende des Jahres hatten wohl viele Deutsche die gleiche Idee: Ab ins Skigebiet! "Wir haben hier Chaos hoch drei, es bricht alles zusammen", sagte beispielsweise ein Sprecher der Polizeiinspektion Goslar . Mehr zum Ansturm auf die Skigebiete gibt es hier.



hunderte Meter weit. "Wir haben hier Chaos hoch drei, es bricht alles zusammen", sagte beispielsweise ein Sprecher der Polizeiinspektion . Mehr zum Ansturm auf die Skigebiete gibt es hier. Dass es vielleicht auch anders geht, zeigt ein Blick nach Baden-Württemberg . Dort kann man Skilifte stundenweise mieten. Wäre das vielleicht auch eine Idee fürs Allgäu ? Dort ist das noch verboten. Aber bleibt das so? Dieser Frage ist Tobias Schuhwerk nachgegangen.



. Wäre das vielleicht auch eine Idee fürs ? Dort ist das noch verboten. Aber bleibt das so? Dieser Frage ist Tobias Schuhwerk nachgegangen. Für den FC Augsburg hat das neue Jahr erfolgreich begonnen. In Köln setzte sich der FCA mit 1:0 durch und hofft nun auf eine sorgenfreie Saison. Gleich mittendrin im Geschehen war am Samstag ein Rückkehrer. Nach überstandener Covid-19-Infektion war André Hahn am Siegtreffer beteiligt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.765.666 Fälle, das sind 10.315 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 332.619 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1764 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

