Das Corona-Update vom 30. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die verhältnismäßig gute Nachricht lautet am heutigen Freitag: Das Jahr 2020 wird für die deutsche Wirtschaft zwar nicht gut, aber auch nicht so schlimm wie gedacht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat trotz des anstehenden bundesweiten Teil-Lockdowns im November die Konjunkturprognose für das laufende Jahr 2020 angehoben. Das Statistische Bundesamt meldete heute, dass die Wirtschaft im dritten Quartal (von Juli bis September) um 8,2 Prozent zulegte. Christian Grimm schreibt, welche drei Gründe dafür sprechen, dass die Erholung trotz der Zwangspause weitergeht.

Andere sind weniger optimistisch: Der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, warnte erst vor wenigen Tagen im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem zweiten Lockdown. Der am Montag in Kraft tretende "Lockdown Light" treffe besonders den Mittelstand. Stefan Küpper erläutert, warum eine Corona-Pleitewelle immer wahrscheinlicher wird.

Die neuen Corona-Beschränkungen haben auch für die Kulturszene zum Teil existenzbedrohende Folgen. Die Einnahmeausfälle der Augsburger Puppenkiste etwa summieren sich bis Jahresende auf 1,1 Millionen. Einziger Lichtblick für Theaterleiter Klaus Marschall ist dabei die Aussicht, im Winter-Theaterzelt spielen zu können.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 499.694 Fälle, das sind 18.681 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 102.074 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3076 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

