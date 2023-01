Das Corona-Update vom 1. Januar

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit bald drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Zuallererst, abgesehen von allen Nachrichten rund um das Corona-Virus, wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesundes Jahr 2023! Der Ausblick auf das Jahr und auf die Corona-Nachrichtenlage der Woche zeigt: Die Pandemie verliert weiter schrittweise ihren Schrecken – und das Virus ist wohl gekommen, um zu bleiben.

Am Freitag endete der Betrieb im Impfzentrum in Augsburg. Das Aus kommt nicht überraschend, immerhin wird das Corona-Virus immer weiter Teil unseres normalen, täglichen Lebens. Die Stadt Augsburg zieht nach zwei Jahren Impfzentrum Bilanz: Mehr als 360.000 Impfdosen wurden dort im Laufe der Zeit verabreicht.

Aber egal, wie "normal" sich Corona inzwischen anfühlt, der Schutz ist weiter wichtig. Das bekräftigt meine Kollegin Stefanie Sartor in ihrem Kommentar. Nur weil Corona endemisch ist, ist die Krankheit nicht plötzlich harmlos geworden. Immer noch sterben Menschen an der Krankheit. Und immer noch ächzen die Krankenhäuser unter der Belastung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 136.797 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 164,3. In Bayern haben sich vergangene Woche 13.440 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 102,0.

Das Robert-Koch-Institut weist angesichts dieser Zahlen allerdings darauf hin, dass die Lage nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden: Schulen und Kitas sind geschlossen, weniger Menschen gehen zum Arzt und weniger Labortests werden durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. Zudem übermitteln in diesem Zeitraum nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen Daten an das Institut, heißt es.

Milliarden Menschen haben in aller Welt das Jahr 2023 begrüßt. Auch in Deutschland gab es nach den pandemiebedingten Verkaufsverboten der Vorjahre wieder überall große Feuerwerke. Allerdings hatten auch Feuerwehr und Polizei einiges zu tun.

China öffnet sich nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und strengen Regularien. All das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Die deutsche Wirtschaft begrüßt die Wende in der chinesischen Covid-Politik, denn diese habe besonders in 2022 dem China-Geschäft stark geschadet – das sagt zumindest Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China