Gemeinderat Glött spricht über ein mögliches Nahwärmenetz

Plus In Glött könnte ein Nahwärmenetz entstehen. Die Gemeinde will das Projekt vorantreiben, doch einige Fragen sind noch ungeklärt.

Von Christina Brummer

Glött ist nicht die einzige Gemeinde, in der man darüber nachdenkt, sich vom Energiemarkt unabhängiger zu machen. In Aislingen ist ein Netz geplant, in Holzheim ebenfalls und auch in Bissingen wird es konkreter mit der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Denn die Zeit drängt. Die Bundesregierung hat der Neuinstallation von Ölheizungen nämlich einen Riegel vorgeschoben. Aktuell lautet die Frist 2024. Wer danach eine neue Heizung braucht, muss diese zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien befeuern. 90 Prozent der Haushalte hätten in Glött eine Ölheizung, gibt Ratsmitglied Alexander Heidel zu bedenken. Nadine Eimecke und Felix Veitenhansl der Buttenwiesener Firma GP Joule erklären dem Gemeinderat, wie sie sich ein Netz in Glött vorstellen würden. Ein paar offene Fragen bleiben.

