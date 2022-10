Illemad

19:02 Uhr

Klima-Serie: Sie wollen sauberen Strom für alle

Plus In der Abgeschiedenheit des Maierhofs nahe des Buttenwiesener Ortsteils Illemad arbeitet eine Firma an der Energiewende. Im Gespräch offenbart Firmen-Mitgründer Heiner Gärtner, was die Zukunft bereithält.

Von Benjamin Reif

Im Inneren der hellen Büroräume deutet manches darauf hin, dass sich bei GP Joule alles um die Energiewende dreht. Eingelassen in den Konferenztisch ist, zu Dekozwecken, ein Solarpanel. Auf dem Maierhof nahe des Buttenwiesener Weilers Illemad bietet sich ein Kontrastbild zu all den trüben weltpolitischen rund um russische Gas- und arabische Öllieferungen. Fast ein Blick in eine Zukunft, die hätte sein können, wenn man schon vor vielen Jahren konsequent auf erneuerbare Energien gesetzt hätte. Hier, in idyllischer Lage direkt an der Landkreisgrenze zu Augsburg, wird an einem ambitionierten Ziel gearbeitet: 100 Prozent saubere Energie für die Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

