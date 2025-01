Die Bona-Fachoberschule in Dillingen wird attraktiver

Für die St.-Bonaventura-Fachoberschule in Dillingen ergeben sich mit dem neuen Zweig Sozialwesen vielversprechende Chancen. Denn in dieser Ausbildungsrichtung steckt ein großes Potenzial. Zudem passt der Zweig gut zur Stadt Dillingen mit ihren bedeutenden Sozialeinrichtungen Regens Wagner und Lebenshilfe. Auch in Kindergärten und Seniorenheimen wird dringend Personal gesucht. Schülerinnen und Schüler der Bona-FOS werden in der elften Klasse an zweieinhalb Tagen pro Woche Praktika in sozialen Einrichtungen absolvieren. Dies löst zwar die Personalprobleme nicht. Es kann aber langfristig für eine Entlastung sorgen, wenn sich mehr junge Menschen für die Arbeit im Sozialbereich begeistern.

